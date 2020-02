Suppletive Senato: a Napoli Sandro Ruotolo eletto senatore

Sandro Ruotolo è senatore della Repubblica. Ad eleggere il giornalista, volto noto della tv per anni al fianco di Michele Santoro, sono stati i napoletani del collegio uninominale 7 della Campania che hanno votato per le elezioni suppletive del Senato. Oltre 300 mila gli elettori e una vasta area della città di Napoli al voto, dal Vomero a Scampia. Ruotolo, che ha incassato il 48,45% delle preferenze (16.243 voti), siederà sugli scranni del Senato al posto di Franco Ortolani, il geologo eletto col M5s e scomparso il 22 novembre 2019.

Il neo senatore, che si è candidato come indipendente e senza simboli dipartito sulla scheda, ha avuto il sostegno di una larga coalizione di centrosinistra appoggiata anche da Dema, il movimento che fa capo al sindaco di Napoli Luigi de Magistris, e senza l’appoggio dei Cinquestelle che non hanno accettato preferendo correre da soli nel collegio che solo due anni fa avevano conquistato con il 53% dei consensi e dove adesso si fermano poco sopra il 22%. Molto bassa l’affluenza alle urne che si è attestata sotto il 10%.

Ruotolo era candidato insieme ad altre 4 persone: Salvatore Guangi del centrodestra, arrivato secondo con il 24,06 per cento dei voti; Luigi Napolitano del M5S, arrivato terzo con il 23,23 per cento; Giuseppe Aragno di Potere al Popolo; Riccardo Guarino con Rinascimento partenopeo. Subito dopo la vittoria il giornalista, circondato da persone che cantavano Bella ciao, ha detto: “Ora la sinistra torni a occuparsi delle periferie che sono state totalmente abbandonate. Dobbiamo chiedere al governo un piano per le periferie per il Mezzogiorno. Nulla sarà più come prima”.