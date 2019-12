Tagliano abusivamente piante in un’Oasi, due denunce a Borgia

Denunce e sequestro di circa 2300 metri quadrati all’interno dell’Oasi Scolacium. È il bilancio del controllo effettuato dai carabinieri forestale di Tiriolo, con la collaborazione della polizia municipale di Borgia, che ha scoperto il taglio e lo scapitozzamento abusivo di piante di eucalipto e lo sradicamento di numerose piante di palma, su una superficie di circa 2300 metri quadrati. I militari, su segnalazione alla Centrale operativa, individuata l’area interessata dal taglio anche tramite i servizi del SIM (sistema informativo della montagna), hanno proceduto a una complessa attività di verifica documentale, riscontrando che l’area oltre a ricadere all’interno dell’area sic, proviene anche da attività di rimboschimento con fondi pubblici e come tale soggetta anche al vincolo idrogeologico di natura inibitoria, nonché è soggetta al vincolo paesaggistico in quanto bosco e contermine alla battigia del mare Ionio. Dopo aver constatato la mancanza delle autorizzazioni necessarie e della procedura di valutazione d’incidenza ambientale, i responsabili, il rappresentante della società che gestisce l’area e il rappresentante della ditta boschiva che ha eseguito i lavori, sono stati denunciati alla competente Autorità giudiziaria per distruzione e deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto e per violazione della normativa paesaggistico-ambientale, e tutta l’area e stata sequestrata.ù

