Taglio dei parlamentari: raggiunto il quorum per il referendum confermativo

Traguardo raggiunto per il taglio dei parlamentari. Sono state infatti raggiunte le 64 firme necessarie per il referendum confermativo. “È una buona notizia, perché l’ultima parola spetterà ai cittadini e potremo finalmente aprire una discussione pubblica sul tema”, ha spiegato il senatore dem Tommaso Nannicini che ha promosso la raccolta delle firme insieme ai colleghi di Forza Italia Andrea Cangini e Nazario Pagano.

“Dobbiamo semplicemente dare un senso a un taglio lineare della rappresentanza politica che al momento un senso non ce l’ha. E sarà anche uno stimolo positivo perché la maggioranza possa rafforzare la propria coesione nel 2020 rilanciando un programma di legislatura”, ha aggiunto Nannicini.

Dal canto suo il leader della Lega, Matteo Salvini, fa sapere: “Sono d’accordo sui referendum in generale, ho votato quella riforma. Quando i cittadini confermano o smentiscono una riforma approvata dal Parlamento secondo me è sempre la scelta migliore”.

Il quorum ottenuto rafforza le speranze di chi punta su elezioni anticipate. Se la legislatura si concludesse infatti nei prossimi mesi, nel periodo in cui saranno in corso le procedure per il referendum, si tornerà alle urne per eleggere l’attuale numero di quasi mille parlamentari, non ridotto del 30 per cento come previsto dalla legge.