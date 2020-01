Taika Waititi: 10 cose che non sai sul regista

Nel pieno di un periodo d’oro della sua carriera, il regista e attore Taika Waititi ha dato prova negli ultimi anni di sapersi destreggiare tanto nella recitazione quanto nella regia, dando vita ad opere visivamente esplosive e contenutisticamente dissacranti. Tra le personalità più in voga del momento, Waititi ha inoltre consolidato il proprio successo destreggiandosi tra generi diversi, sapendo sempre apportare il proprio personale tocco a quanto da lui realizzato, e così facendo ha ottenuto in più occasioni l’apprezzamento di critica e pubblico.

Ecco 10 cose che non sai di Taika Waititi.

Taika Waititi: i suoi film

1. È un apprezzato regista. Waititi compie il suo debutto alla regia nel 2006 con la commedia Eagle vs Shark, mentre nel 2010 dirige Boy. Un primo successo arriva con la commedia horror What We Do in the Shadows, del 2014, e dopo aver girato due anni dopo Selvaggi in fuga, consacra la sua popolarità dirigendo nel 2017 Thor: Ragnarok, terzo capitolo della trilogia dedicata a Thor. Forte del successo ottenuto, firma la regia di Jojo Rabbit, con cui vince numerosi premi in tutto il mondo.

2. Ha recitato in diversi film. Parallelamente alla carriera da regista, Waititi si è distinto anche come attore, recitando sia nei propri film Eagle vs Shark, Boy, What We Do in the Shadows, Selvaggi in fuga, Thor: Ragnarok e Jojo Rabbit, sia nei film Lanterna Verde (2011), Avengers: Endgame (2019) e Free Guy – Eroe per gioco (2020). In veste di attore, Waititi ha inoltre partecipato a tre episodi della serie Disney+ The Mandalorian (2019).

Taika Waititi è su Instagram

3. Ha un proprio account personale. Waititi è presente sul social network Instagram, dove possiede un profilo seguito da 1,2 milioni di persone. All’interno di questo il regista è solito condividere immagini promozionali dei suoi progetti, inclusi i riconoscimenti ottenuti da questi. Non mancano inoltre foto tratte dalle premiere a cui prende parte o scattate in momenti di svago con amici o colleghi.

Taika Waititi ha una moglie

4. È sposato. Il regista è particolarmente riservato circa la sua vita sentimentale, a tal punto da non rilasciare notizie in merito. Non si è infatti a conoscenza dell’anno del suo matrimonio, ma è noto che Waititi sia sposato con Chealsea Winstanley, nota produttrice della Nuova Zelanda che ha contribuito alla produzione di alcuni dei film del marito. La coppia ha in seguito avuto due figlie, nate rispettivamente nel 2012 e nel 2015.

Taika Waititi dirige Thor: Ragnarok

5. Ha concesso grande libertà a tutto il cast. Tra i più apprezzati film del MCU, Thor: Ragnarok è frutto del visionario regista. In un’intervista Waititi ha rivelato di aver utilizzato la sceneggiatura come mero supporto, permettendo al cast di improvvisare per gran parte del film. Stando a quanto lui dichiarato, almeno l’80% del film sarebbe frutto di improvvisazione.

Taika Waititi è Korg

6. Ha prestato movenze e voce al personaggio. Nel film Thor: Ragnarok compare il personaggio Korg, gladiatore che stringe amicizia con il supereroe protagonista. Tale ruolo è stato interpretato grazie alla tecnica della motion capture dallo stesso Waititi, che ha dichiarato di essersi ispirato ai buttafuori della Polinesia. La volontà del regista e attore era inoltre quella di dar vita ad un personaggio dall’aspetto minaccioso ma caratterialmente amichevole.

Taika Waititi in The Mandalorian

7. Recita in alcuni episodi della serie. Nell’acclamata serie Disney+ The Mandalorian, l’attore presta la voce al personaggio IG-11, innocente e ingenuo droide cacciatore di taglie, il quale si unirà al protagonista nella difesa del bambino a cui tutti danno la caccia. Oltre ad aver recitato negli episodi 1, 7 e 8, Waititi è stato anche regista proprio di quest’ultimo.

Taika Waititi e Jojo Rabbit

8. Ha dato vita ad un gioioso film sulla seconda guerra mondiale. Nel realizzare l’acclamato Jojo Rabbit, Waititi ha dichiarato di volersi allontanare dal tradizionale modo in cui vengono messi in scena i film ambientati durante la seconda guerra mondiale. Per far ciò ha dato vita ad una storia dove tutto sembra stiloso e allegro, quando invece nella società si insinua in modo subdolo il Terzo Reich di Hitler.

9. Interpreta il celebre dittatore tedesco. In Jojo Rabbit Waititi ricopre il ruolo di Adolf Hitler, il quale compare come amico immaginario del protagonista. Il regista ha dichiarato di averlo voluto interpretare per rendere il proprio personale sbeffeggiamento al celebre dittatore.

Taika Waititi: età e altezza

10. Taika Waititi è nato a Wellington, in Nuova Zelanda, il 16 agosto 1975. Il regista e attore è alto complessivamente 184 centimetri.

