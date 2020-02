Taissa Farmiga: 10 cose che non sai sull’attrice

Taissa Farmiga: 10 cose che non sai sull’attrice

Nota per i suoi ruoli horror, tanto al cinema quanto in televisione, l’attrice Taissa Farmiga si è affermata in breve tempo per le sue doti interpretative, raggiungendo un ampio pubblico grazie ai titoli di rilievo in cui ha recitato. Ad oggi è considerata una giovane promessa della recitazione, avendo collaborato anche con importanti attori e autori, grazie ai quali ha potuto maturare rapidamente. Ecco 10 cose che non sai di Taissa Farmiga.

Taissa Farmiga: i suoi film

1. Ha recitato in noti film horror. L’attrice debutta al cinema nel 2011 con il film Higher Ground, per poi ottenere maggior notorietà con Bling Ring (2013). Successivamente recita in Innamorarsi a Middleton (2013), Mindscape (2013) e nella commedia horror The Final Girls (2015). È poi protagonista di 6 anni (2015), per poi prendere parte a Nella valle della violenza (2016), L’eccezione alla regola (2016), e What They Had (2018). Nel 2018 ha poi un ruolo di rilievo nei film Il corriere – The Mule, Mistero al Castello BlackWood e The Nun – La vocazione del male, con cui torna a recitare nel genere horror.

2. È nota per i suoi ruoli televisivi. La Farmiga è particolarmente celebre per aver preso parte alla serie antologica American Horror Story, rispettivamente nelle stagioni Murder House (2011), Coven (2013), Roanoke (2016) e Apocalypse (2018). Ha poi recitato anche nella serie Wicked City (2015), dove ricopre il ruolo di Karen McClaren. Nel 2019 recita invece nell’episodio Not All Men di The Twilight Zone, mentre prossimamente è attesa tra i protagonisti della serie The Gilded Age.

Taissa Farmiga è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram, dove possiede un profilo seguito da 1,9 milioni di persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere fotografie scattate in momenti di svago, come anche curiosità quotidiane. Non mancano poi immagini promozionali dei suoi progetti da interprete.

Taissa Farmiga: chi è il suo fidanzato

4. Ha una relazione con un giovane regista. Nel 2014 l’attrice annuncia tramite un post sul proprio profilo Instagram di avere una relazione il regista e sceneggiatore Hadley Klein. I due sono soliti condividere alcune tappe della loro relazione sui rispettivi social network, facendo intendere che la loro relazione diventa ogni giorno più solida.

Taissa Farmiga e Evan Peters

5. Non ha avuto nessuna relazione con il collega. Dopo aver percepito un’ottima chimica di coppia tra la Farmiga e l’attore Evan Peters, suo collega nella serie American Horror Story, numerosi fan hanno ipotizzato che tra i due ci fosse una relazione. Tali voci non sono mai state confermate, e vengono infine messe a tacere nel momento in cui l’attrice rivela la sua relazione con Klein.

Taissa Farmiga e Vera Farmiga

6. È la sorella della nota attrice. L’attrice è sorella di Vera Farmiga, da cui la separano 21 anni di differenza. Nonostante ciò le due hanno più volte dichiarato di avere un profondo legame ed un rapporto di amicizia, che si è poi tramutato anche in collaborazioni lavorative. Fu proprio Vera Farmiga ad introdurre la sorella minore nel mondo della recitazione, convincendola a partecipare al suo debutto da regista. Da quel momento la piccola Farmiga rimase incantata da tale mondo, decidendo di perseguire tale strada.

7. Hanno interpretato i ruoli di madre e figlia. Per via della differenza di età tra di loro, ma date anche le somiglianze dovute all’essere sorella, le due si sono ritrovate ad interpretare madre e figlia nella commedia romantica Innamorarsi a Middleton, sfoggiando un’ottima chimica di coppia.

Taissa Farmiga in American Horror Story

8. Ha interpretato ruoli diversi. Per via della natura antologica della serie, l’attrice si è trovata a ricoprire personaggi diversi in base alla stagione. Nella prima è Violet Harmon, problematica adolescente che con il resto della sua famiglia si trasferisce nella casa in cui avrà luogo la narrazione. Nella terza stagione è invece la strega Zoe Benson. Riprenderà poi entrambi i ruoli per l’ottava stagione.

9. Non ha problemi con l’horror. La Farmiga ha dichiarato di non riscontrare difficoltà nel recitare in prodotti di genere horror, ma anzi di trovare lo spavento in sé piuttosto facile da interpretare, potendo attingere ai reali momenti di paura che si possono provare quotidianamente.

Taissa Farmiga: età e altezza

10. Taissa Farmiga è nata a Readington, New Jersey, Stati Uniti, il 17 agosto 1994. L’attrice è alta complessivamente 165 centimetri.

Fonte: IMDb

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.