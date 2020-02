TEMPO DI QUARESIMA Il messaggio alla Diocesi del Vescovo Oliva

TEMPO DI QUARESIMA Il messaggio alla Diocesi del Vescovo Oliva

Lente Locale

R. & P.

Insieme

verso la Pasqua: è il cammino che si apre davanti a noi con la celebrazione delle

ceneri. Un “momento favorevole” ed un “tempo salvifico” (Cfr. 2Cor 6,1-2), un’opportunità

di crescita nella conoscenza del mistero di Cristo per noi, oggi chiamati ad annunciare

il Vangelo in un mondo che vede la fede sempre più irrilevante per la vita. È

tempo di riscoprire la bellezza della vita aperta al dono di Dio e al suo

amore, all’ascolto dei fratelli, in un costante impegno per un mondo di

relazioni sempre più improntate all’accoglienza.

Nessun

riferimento ad una vita autoreferenziale e chiusa, quanto generosa

disponibilità ad una relazionalità aperta al dono di sé. Cosa affatto scontata

in questo tempo, in cui la fede – come afferma papa Francesco – non rappresenta

più “un presupposto ovvio del vivere comune, anzi viene perfino negata, derisa,

emarginata e ridicolizzata”. Questo, anche nella nostra Locride: quando la fede

è ridotta a semplici riti e tradizioni senza anima, quando è scelta di comodo

più che forza di amore che ti cambia dentro e rende più umane le tue relazioni,

quando nulla cambia nella vita di chi dice di aver incontrato il Signore,

quando emerge forte la difficoltà nel partecipare attivamente alla vita della

chiesa e ci si limita ad una religiosità superficiale e senza volto.

È

tempo di risvegliare la consapevolezza di una fede più matura, tempo di

intraprendere percorsi nuovi di formazione. È da dopo iniziato il cammino di

catechesi degli adulti a livello vicariale e gli incontri biblici nelle

parrocchie. La sensazione è che molti avvertano il bisogno di una più matura

formazione. Anche se si avverte una certa lentezza e senso di stanchezza in qualche

parrocchia che ritiene di camminare da sola. Ridestiamo il bisogno di scoprire

sempre più la bellezza del nostro essere cristiani. Molto dipende dagli stessi

sacerdoti e dalla disponibilità ad inserirsi nella proposta diocesana. Il

nostro cammino sa che la conoscenza di Gesù va oltre la semplice erudizione

dottrinale: conoscere Gesù è stabilire prima di tutto un rapporto di amicizia

con Lui.

Il

tempo quaresimale è un tempo utile per essere discepoli missionari, che,

attraverso la Parola proclamata e ascoltata nelle domeniche, scopre l’identità

di Cristo e, insieme, scopre sé stesso e a cosa è chiamato. Quanto sarebbe

bello lasciarsi provocare dalla domanda che ci suggerisce papa Francesco nella Christus

vivit: «Tante volte, nella vita, perdiamo tempo a domandarci: “Ma chi sono

io?”. Tu puoi domandarti chi sei tu e fare tutta una vita cercando chi sei tu.

Ma domandati: “per Chi sono io?”». Teniamo desta questa domanda durante questo tempo

liturgico, che ci conduce alla gioia della Pasqua.

Non

interromperò in questo tempo quaresimale la mia visita pastorale al mondo della

sofferenza e delle povertà, in modo da calarmi ancora più profondamente nella

realtà umana, veramente umana delle nostre comunità. Lo farò per continuare ad

assicurare la preghiera di tanti fratelli e sorelle che nel letto della

sofferenza o con gravi forme di disabilità, rendono testimonianza di fedeltà a

Gesù. Essi sono quello che noi non siamo e ci mostrano attraverso il loro volto

sofferente e sereno il mistero di una umanità tutta da scoprire.

Sia

questo cammino quaresimale un tempo di ascolto della Parola di Dio contenuta nelle

Scritture, da far risuonare nell’intimo del nostro cuore e nell’assemblea dei

fratelli e delle sorelle. E soprattutto impegniamoci nel tradurre nel quotidiano

la fede pasquale celebrata nell’Eucaristia domenicale, avviando con il digiuno

e la preghiera il rinnovamento spirituale del nostro “uomo interiore” (Ef

3,16). Riconoscendo in chi è nel bisogno ed in chi soffre il “sacramento” del

Cristo che ci si rivela in modo diretto: “Ero povero, malato, affamato, carcerato,

nudo, forestiero, … e tu mi hai curato e accolto” (Cfr. Mt 25,31-48). Senza dimenticare

che la carità parte dal cuore. Affermava don Primo Mazzolari: «Chi ha poca

carità vede pochi poveri; chi ha molta carità vede molti poveri; chi non ha

nessuna carità non vede nessuno. […] Chi conosce il povero, conosce il

fratello: chi vede il fratello vede Cristo, chi vede Cristo vede la vita e la

sua vera poesia, perché la carità è la poesia del cielo portata sulla terra.

Cristo che si fa “vedere” nel povero, che fa splendere quello che gli uomini

non vogliono vedere, è anche il più grande dei poeti» (La via crucis del

povero).

Ci

accompagni Maria, Madre di Gesù e vera Madre nostra, che segue il Figlio fin sul

Calvario e sta ai piedi della croce, esempio dell’umanità nuova.

Buona

Quaresima a tutti! Nell’attesa di incontrarci anche quest’anno nella Messa Crismale

il mercoledì santo nella Basilica Concattedrale di Gerace. Sarà una

celebrazione che ci vedrà riuniti come comunità diocesana nel ringraziare il

Signore per il dono del sacerdozio e della consacrazione. Mi attendo la

partecipazione dei fedeli delle singole parrocchie e delle realtà ecclesiali,

come segno di comunione e di unità del popolo sacerdotale, profetico e regale.

Locri,

dalla Sede Vescovile, 22 febbraio 2020

Cattedra

di San Pietro, Apostolo

Francesco Oliva

Vescovo di Locri-Gerace

