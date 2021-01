Il taglio più trendy del momento arriva dal Giappone: si chiama hime cut e combina la frangia, ciocche laterali e capelli lisci che scivolano sulle spalle. Un taglio geometrico e sbarazzino che si può personalizzare in base alla forma del tuo viso e alla lunghezza dei tuoi capelli. Scopri tutti i look da copiare per un taglio trendy e originale!