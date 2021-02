Tentano di fuggire con mezzo chilo di eroina

Due uomini sono stati arrestati dalla squadra mobile di Catanzaro per il possesso di mezzo chilo di eroina al termine di un inseguimento lungo la statale 280 durante il quale i due hanno anche percorso la strada contromano. Si tratta di P.N., di 59 anni, di Crotone, e R.G. (45), di Catanzaro, già noti alle forze dell’ordine. I poliziotti, a bordo di due auto civetta, nel pomeriggio di ieri, nei pressi della galleria di Sarrottino, hanno notato una Fiat Panda che, ad alta velocità, si dirigeva verso Catanzaro. Insospettiti hanno intimato l’alt ma il conducente non solo non si è fermato ma accelerava ulteriormente. Nel corso dell’inseguimento, i due hanno tentato di speronare le auto della polizia. Giunti all’uscita di Sarrottino, il conducente ha lasciato la 280 per poi reimmettersi nuovamente in direzione Lamezia.

All’altezza di Marcellinara, gli arrestati, nel tentativo di fuggire, hanno compiuto una brusca manovra percorrendo contromano la statale 280 per un breve tratto prima di essere bloccati dagli agenti senza che si verificassero conseguenze per altri automobilisti. Nel corso della successiva perquisizione, all’interno di un incavo sotto lo sterzo, è stato trovato oltre mezzo chilo di eroina, che, al dettaglio, avrebbe fruttato un guadagno di oltre 30.000 euro. (Fonte ANSA)