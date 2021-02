Il tentativo dei malviventi, per fortuna, non è andato a buon fine: i ladri hanno forzato la porta d’ingresso del museo in provincia di Napoli, ma non sono riusciti a portare via nulla. Quanto accaduto al Mav è stato fermamente condannato dal sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, che lo ha definito un “gesto ignobile”.