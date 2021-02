Una decina di pazienti in terapia intensiva a causa del Coronavirus sono stati trasferiti nell’ospedale in Fiera a Milano dalle strutture della provincia di Brescia e Bergamo. Si tratta delle aree inserite nella fascia “arancione rafforzata” a causa dell’aumento di contagi dovuti a varianti del Covid: le strutture ospedaliere della zona iniziano ad essere in sofferenza.