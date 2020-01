Teresa Palmer: 10 cose che non sai sull’attrice

Teresa Palmer: 10 cose che non sai sull’attrice

Divenuta celebre grazie ad alcuni popolari film horror, l’attrice Teresa Palmer ha negli anni dato prova di buona versatilità partecipando a progetti di generi ben differenti. Ha così avuto modo di sfoggiare tanto doti drammatiche quanto capacità ad adattarsi a contesti fantascientifici. Apprezzata dalla critica e dal pubblico, la Palmer inoltre avuto modo di collaborare con celebri attori e importanti autori, costruendosi una carriera di tutto rispetto.

Ecco 10 cose che non sai su Teresa Palmer.

Teresa Palmer: film e programmi televisivi

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. La prima interpretazione dell’attrice avviene con il film horror Wolf Creek (2004), e la sua carriera prosegue poi con i film The Grudge 2 (2006), I ragazzi di dicembre (2007), L’apprendista stregone (2010), Sono il Numero Quattro (2011), Wish You Were Here (2012), Warm Bodies (2013), Cut Bank – Crimine chiama crimine (2014), The Ever After (2014), Knight of Cups (2015), e Point Break (2015). Nel 2016 partecipa ai film La scelta – The Choice, Codice 999, Lights Out – Terrore nel buio e La battaglia di Hacksaw Ridge, di Mel Gibson. Nel 2017 è invece tra i protagonisti dei film Berlin Syndrome – In ostaggio e 2:22 – Il destino è già scritto.

2. È protagonista di una serie TV. A partire dal 2018 l’attrice ricopre il ruolo di Diana Bishop nella serie A Discovery of Witches – Il manoscritto delle streghe, basata sulla Trilogia delle anime, di Deborah Harkness.

3. Ha scritto e prodotto un film. Insieme al marito Mark Webber, attore e regista, la Palmer ha scritto e prodotto il film The Ever After, realizzato nel 2014, e dove ricopre anche il ruolo della protagonista, Ava.

Teresa Palmer è su Instagram

4. Ha un account personale. L’attrice è presente sul social network Instagram, con un profilo seguito da un milione di persone. All’interno di questo l’attrice è solita condividere foto che la ritraggono in compagnia della sua famiglia, ma anche immagini scattate in momenti di svago con amici o colleghi. Non mancano inoltre foto promozionali dei suoi progetti da interprete.

Teresa Palmer: marito e figli

5. È sposata. Nel settembre del 2012 l’attrice intraprende una relazione con Mark Webber, attore e regista. I due si sposano poi nel dicembre del 2013, dando alla luce il primo figlio nel febbraio del 2014. Nel dicembre del 2016 la coppia dà alla luce il secondo figlio, mentre nell’aprile del 2019 nasce la loro prima figlia. L’attrice ha inoltre adottato il figlio che Webber aveva avuto da una precedente relazione.

Teresa Palmer in Point Break

6. Non ha voluto una controfigura. Per girare le dinamiche scene d’azione presenti nel film Point Break, l’attrice ha richiesto che non venisse utilizzata una controfigura, desiderosa di interpretare da sé quanto previsto dal copione. Ciò le ha richiesto un lungo allenamento preparatorio per raggiungere la forma fisica ideale.

7. Era affascinata dall’aspetto spirituale del personaggio. Nel film l’attrice ricopre il ruolo di Samsara, interesse amoroso del protagonista e tra i villain principali del film. La Palmer si è dichiarata affascinata dal punto di vista di Samsara, convinta di essere stata chiamata ad una missione da portare a termine ad ogni costo. Questa sua spiritualità l’ha resa, agli occhi dell’interprete, quasi come un oracolo a cui gli altri personaggi si rivolgono in cerca di risposte.

Teresa Palmer in A Discovery of Witches

8. Ricopre il ruolo della protagonista. Nella serie, che sarà trasmessa su Sky Atlantic a partire dal 29 gennaio 2020, l’attrice ricopre il ruolo di Diana Bishop, strega e storica di ruolo all’Università di Oxford, nella cui libreria ritrova un antico manoscritto che la costringe a fare i conti con il mondo magico da cui ha preso le distanze, con l’obiettivo di svelare i segreti appartenuti ai suoi antenati.

9. È stata istruita sulla gestione dei libri. Per poter risultare ancor più convincente nel suo ruolo, l’attrice ha speso molto tempo in compagnia dell’autrice Deborah Harkness, che le ha insegnato molteplici cose sulla gestione di antichi libri, dal corretto modo di sfogliare le pagine a quello più appropriato di trattare le copertine in pelle dei libri.

Teresa Palmer: età e altezza

10. Teresa Palmer è nata ad Adelaide, in Australia, il 26 febbraio 1986. L’attrice è alta complessivamente 164 centimetri.

Fonte: IMDb

