Terremoti. Forte scossa nel catanzarese, gente in strada: avvertita nel cosentino e crotonese

Una forte scossa di terremoto, di magnitudo 4.0 ha letteralmente terrorizzato gran parte dei residenti soprattutto nel catanzarese. Il sisma, il cui epicentro è stato registrato a 6km a nord del comune di Albi, esattamente alla mezzanotte e 37 minuiti di stanotte (alla profondità di 8 km), è stato chiaramente avvertito dalla popolazione locale ma anche nel capoluogo di regione, a Lamezia Terme, Soveria Mannelli e Sersale; così come a Cosenza, Rende, San Giovanni in Fiore, Rossano e a Crotone e Petilia Policastro. Gente per strada dunque, poi rientrata appena passata la paura, e numerose le telefonate arrivate ai centralini dei Vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche constatando fortunatamente che non vi sono stati danni né tantomeno feriti.

