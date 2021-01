Un terremoto in provincia di Salerno di magnitudo stimata di 3.2, con una profondità di 16 chilometri, è stato registrato dai sismografi alle ore 8,31 di oggi, 18 gennaio 2021. L’epicentro del sisma è stato segnalato a 2 chilometri a sud ovest del Comune di Salvitelle, in provincia di Salerno, a metà strada tra Salerno e Potenza, in Basilicata.