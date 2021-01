Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata dall’Ingv a Limana, a pochi passi da Belluno, in Veneto e a una profondità di 8 chilometri. Il sisma è stato avvertito in Valbelluna, in sinistra e in destra Piave. Il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro: “Nulla di preoccupante. Aggiornamento: secondo INGV l’epicentro è tra Sois e Giamosa”.