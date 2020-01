TESORO CALABRIA Giovedì 2 Carlo Tansi in tour nella Locride

Lente Locale

R. & P.

Domani giovedì 2 gennaio dalle ore 10 Carlo Tansi, candidato governatore della Regione Calabria, girerà in tour con il suo riconoscibile camper per incontrare i cittadini e i sostenitori di Siderno, Ardore, Platì, San Luca, Natile nuovo e Bianco. “Il tuo parere conta” – dichiara Carlo Tansi. Ed è con questo messaggio che inizierà il tour nel reggino. “Voglio ascoltare la gente e i bisogni quotidiani, per costruire un’idea di governo condivisibile, possibile ed efficace.”Chiedo a tutti coloro che hanno a cuore il futuro della Calabria di portare le proprie idee, i propri desideri e le proprie aspettative per confrontarle insieme”. Nel pomeriggio, alle 17,30 all’hotel Lampara di Pellaro, Tansi concluderà il tour dove col candidato Filippo Surace affronteranno le problematiche relative all’aeroporto di Reggio Calabria.”Per costruire una terra più efficiente, più vicina ai bisogni, più attraente e di cui essere orgogliosi, serve il contributo di tutti – conclude Tansi invitando alla partecipazione. Solo dando concretezza al nostro senso civico e condividendo il nostro sentimento di appartenenza, possiamo veramente avere una Calabria libera.

Lente Locale