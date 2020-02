TESORO CALABRIA Pietro Sergi rompe col movimento e replica a Tansi

di Pietro Sergi

Caro Dott.

Tansi, adesso parlo io.

Lei che

parla di “io” riferendosi a me e di “noi” quando parla di lei è davvero il

massimo. Si metta, intanto, d’accordo con se stesso. E dica una che fosse stata

una scelta condivisa con qualcuno. Quando mi cita nel video, dicendo delle

stupidaggini, in quanto, forse non lo sa, il voto al candidato va anche al

Movimento, lei avalla certi atteggiamenti tesi a drenare voti agli altri colleghi

candidati, pratica messa in atto in modo molto dubbio e molto poco rispettoso da

qualche candidato della Locride, le faccio notare che per allargare il raggio

elettorale si lavora a drenare voti all’esterno e non a farsi la guerra tra

candidati della stessa lista. Se questo è il suo modo di passare dall’io al

noi, auguri. Omette di dire, inoltre, che la sera di sabato, a seguito di una

mia richiesta di rendere esplicito l’ordine del giorno di una riunione

chiarificatrice che si sarebbe dovuta tenere un’ora prima dell’assemblea, lei

ha reagito dicendo che faccio sempre polemiche. La mattina, inoltre, sempre a

proposito di “iu iu iu e noi”, in un whatsapp non preso minimamente in

considerazione, la informavo di una iniziativa nella Locride della quale

nessuno di noi sapeva nulla. Al mio invito di non inserirmi più in gruppi che

lei apre, chiude, dove inibisce il confronto in nome di regole imposte

dall’alto, toglie e aggiunge a suo insindacabile piacimento, lei mi ha chiamato

e mi ha cacciato dal movimento. Naturalmente con scelta “collegiale”, come di

solito succede in “Tesoro Calabria”. Trovo poco rispettoso che lei, Dott. Tansi,

dopo avermi detto più volte al telefono che “dovrei stare zitto perché ho preso

quattro” voti ha aggiunto, a più riprese, la frase “domani all’assemblea di

Lamezia non sei persona gradita”, convinto forse che lontano da quell’Assemblea

la vita si esaurisca, lei vada all’assemblea parlando degli “epurati” senza che

questi ultimi possano replicare. Non vorrei farla lunga altrimenti potrei

raccontare delle dinamiche “pittoresche” in fase di composizione delle liste.

Poi va in giro a dire che non bisogna ragionare per campanilismi. Basta che

comandi sempre lei in tutto e per tutto e il problema è risolto alla radice. Se

poi vogliamo ragionare, anche qui non senza grosse contraddizioni sue, sui

voti, dovremmo allora rispettare anche un certo Tallini, eletto, lui sì e il

Dott. Tansi no. Quel Dott. Tansi che ci assicurava sul fatto di essere molto in

alto nei sondaggi. O sullo staff plaudente alle sue ottime analisi, lo stesso

Staff che da sempre, forse a sua insaputa, mi ha più volte dato atto di aver

SEMPRE anteposto il Movimento e la sua persona a qualsiasi altro interesse

personale. Il fatto vero, caro Dott. Tansi, è che da un certo punto in avanti

lei ha iniziato un percorso alternativo che vedeva tagliato fuori il candidato

“non laureato”, evidenziando un classismo esasperato e del tutto fuori luogo in

un movimento che vorrebbe darsi una impronta popolare. Ad ogni buon conto, caro

Dott. Tansi, lei scorra le nostre chat personali e scoprirà di sapere tutto.

Poi vedremo come riuscirà a tenere dentro il movimento tutto e il contrario di

tutto. Per quanto riguarda il mio risultato elettorale, del tutto

insufficiente, sono stato l’unico a scusarsi con tutto il gruppo degli altri

candidati. Non pretendo che lei me ne dia atto, in fondo se ha fatto orecchie

da mercante alla lettera che le è stata inviata da quattro miei (ed ex suoi)

supporter, non ho motivo di sperare e, francamente, non mi interessa neppure.

Ci sono state dinamiche poco chiare, ma ora abbiamo capito che si trattava di

un metodo di lavoro da lei ben visto e quindi, tutto va ben, madama la

Marchesa. Chiudo ringraziando tutti coloro che mi hanno sostenuto, chi ha

lavorato credendoci, chi doveva candidarsi per fare numero, guarda caso tre

della stessa Associazione (e questo la dice lunga sulla reale considerazione

che avevano del mio gruppo…riempilista uno contro l’altro…), che naturalmente

hanno risposto dando lezione di sincerità e condivisione del lavoro di gruppo e

non hanno certo ceduto al richiamo del fascino della candidatura. Ma noi,

persone umili e popolari, non ci aspettiamo che vengano riconosciuti meriti

alla gente comune da parte di scienziati. Quindi, prima di nominare invano gli

assenti, si metta d’accordo con sè stesso il caro Dott. Tansi. Il tempo è

galantuomo. Per adesso non ci sono le condizioni per un impegno dell’Associazione

“Spiriti Liberi Calabresi” nel Movimento Tesoro Calabria in quanto alcune

pratiche in voga al suo interno, attuate in prima persona dal supremo Soviet o

avallate per convenienza elettorale – con tanti saluti alla vecchia politica

dei politicanti – nulla hanno a che vedere con il principio di libertà che

vogliamo promuovere. Libertà e Democrazia, Dott. Tansi, non Anarchia. E’

diverso. Non escludiamo di trasformare Spiriti Liberi Calabresi in un

Movimento, ma questo lo decideremo collegialmente.

