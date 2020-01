The Batman, Colin Farrell sulla sceneggiatura: “È dark e molto commovente”

The Batman, Colin Farrell sulla sceneggiatura: “È dark e molto commovente”

Colin Fafrell è stato ospite dello show di Jimmy Kimmel in occasione della promozione di The Gentlemen, il nuovo film di Guy Ritchie. Naturalmente, l’ospitata dell’attore dal celebre conduttore televisivo americano è stata un’ulteriore occasione per parlare di The Batman, l’attesissimo cinecomic DC diretto da Matt Reeves, in cui Farrell avrà il ruolo di Pinguino.

L’attore irlandese – che pare abbia messo su un po’ di peso per calarsi al meglio nei panni della celebre nemesi di Batman – non ha voluto chiaramente discutere dei dettagli circa il personaggio di Oswald Cobblepot, esprimendo invece le sue opinioni in merito alla sceneggiatura del nuovo film dedicato al Crociato di Gotham.

“Sono in quella fase in cui sto avendo delle lunghe chiacchierate con Matt Reeves, il regista del film che ha anche curato la sceneggiatura. Ha scritto una sceneggiatura bellissima: dark, commovente, davvero stupenda”, ha dichiarato Farrell. “Sembra che tutto sia quasi sussurrato, ma davvero, la sceneggiatura che Matt ha scritto è bellissima. Si vede che ama la storia. Detto ciò… stiamo finendo di progettare l’estetica del mio personaggio.”

Farrell ha poi continuato lodando i suoi compagni d’avventura, tra cui Robert Pattinson (Bruce Wayne), Jeffrey Wright (Jim Gordon) e Zoe Kravitz (Catwoman), e rivelando di non vedere l’ora di lavorare con loro.

Nonostante alcune recenti foto dell’attore con i capelli color argento abbiano immediatamente fatto pensare al look che Pinguino sfoggerà in The Batman, è stato proprio Colin Farrell a negare che quel colore avesse qualcosa a che fare con il film di Reeves, dal momento che inizierà le sue riprese soltanto nelle prossime settimane.

Di seguito il video dell’intervento di Farrell da Jimmy Kimmel:

Il cast di The Batman è formato da molti volti noti: insieme a Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, ci saranno anche Andy Serkis (Alfred), Colin Farrell (Oswald Chesterfield/Pinguino), Zoe Kravitz (Catwoman), Jeffrey Wright (Jim Gordon) e Paul Dano (Enigmista). Infine, John Turturro sarà il boss Carmine Falcone. Nel cast anche Peter Sarsgaard, ma c’è ancora mistero sul suo ruolo.

HN Entertainment ha suggerito che le riprese del cinecomic si svolgeranno presso i Leavesden Studios di Londra (gli stessi della saga di Harry Potter ma anche di Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League, Wonder Woman e del sequel Wonder Woman 1984) mentre l’uscita nelle sale è stata già fissata al 25 giugno 2021.

“The Batman esplorerà un caso di detective“, scrivono le fonti, “Quando alcune persone iniziano a morire in modi strani, Batman dovrà scendere nelle profondità di Gotham per trovare indizi e risolvere il mistero di una cospirazione connessa alla storia e ai criminali di Gotham City. Nel film, tutta la Batman Rogues Gallery sarà disponibile e attiva, molto simile a quella originale fumetti e dei film animati. Il film presenterà più villain, poiché sono tutti sospettati“.

Fonte: ComicBookMovie

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.