The Batman: confermati i personaggi di due membri del cast

Nella giornata di ieri, il regista Matt Reeves ha ufficializzato attraverso il suo account Twitter l’inizio delle riprese di The Batman, l’attesissimo cinecomic DC che avrà come protagonista Robert Pattinson nei panni del Crociato di Gotham. Sappiamo che nel film appariranno numerosi personaggi interpretati da attori di altissimo livello, e nonostante la maggior parte di questi siano stati resi noti fin da subito, sui ruoli che alcuni membri del cast avrebbero ricoperto vigeva ancora un alone di mistero.

Adesso, però, un comunicato ufficiale diramato dalla Warner Bros. proprio in occasione dell’inizio delle riprese del film, ha fatto finalmente chiarezza sui personaggi che due membri del cast annunciati da tempo andranno ad interpretare: stiamo parlando di Peter Sarsgaard, che nel film sarà Gil Colson, il Procuratore Distrettuale di Gotham (e non Harvey Dent/Due Facce, come molti fan avevano speculato), e Jayme Lawson, che sarà invece la candidata sindaco Bella Reál.

Da notare che il comunicato ufficiale sulle riprese conferma che Jeffrey Wright avrà il ruolo di James Gordon del GCPD: di recente vi avevamo rivelato che nel film Gordon potrebbe non essere ancora il commissario di polizia di Gotham City, ma ricoprire una figura di grado inferiore, magari subordinata proprio al commissario in carica all’epoca dei fatti narrati nel cinecomic, ossia Pete Savage, un personaggio inventato appositamente per il film di Reeves e che dovrebbe essere interpretato dall’attore Alex Ferns. Ancora più interessante è notare che il comunicato ufficiale si limita a descrivere Gordon senza utilizzare la parola “commissario”, quindi è probabile che questa teoria possa rivelarsi vera.

Il cast di The Batman è formato da molti volti noti: insieme a Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, ci saranno anche Andy Serkis (Alfred), Colin Farrell (Oswald Chesterfield/Pinguino), Zoe Kravitz (Catwoman), Jeffrey Wright (Jim Gordon) e Paul Dano (Enigmista). Infine, John Turturro sarà il boss Carmine Falcone. Nel cast anche Peter Sarsgaard, ma c’è ancora mistero sul suo ruolo.

HN Entertainment ha suggerito che le riprese del cinecomic si svolgeranno presso i Leavesden Studios di Londra (gli stessi della saga di Harry Potter ma anche di Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League, Wonder Woman e del sequel Wonder Woman 1984) mentre l’uscita nelle sale è stata già fissata al 25 giugno 2021.

“The Batman esplorerà un caso di detective“, scrivono le fonti, “Quando alcune persone iniziano a morire in modi strani, Batman dovrà scendere nelle profondità di Gotham per trovare indizi e risolvere il mistero di una cospirazione connessa alla storia e ai criminali di Gotham City. Nel film, tutta la Batman Rogues Gallery sarà disponibile e attiva, molto simile a quella originale fumetti e dei film animati. Il film presenterà più villain, poiché sono tutti sospettati“.

