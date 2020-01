The Batman: rivelato un importante dettaglio sul personaggio di Jim Gordon

Di recente è stato rivelato che l’attore Alex Ferns, star delle miniserie Taboo e Chernobyl, si è unito ufficialmente al cast di The Batman. Adesso, stando a quanto apprendiamo grazie a IMDb Pro (via ComicBookMovie), sembra che siano stati rivelati i dettagli sul personaggio che l’attore scozzese interpreterà nel film.

È importante sottolineare che IMDB Pro è una versione a pagamento di IMDB generalmente aggiornata dagli addetti ai lavori che intendono pubblicizzare i propri film, e non da utenti che cercano soltanto di prendersi gioco dei fan. Fatta questa dovuta precisazione, sembra che Ferns avrà il ruolo dei Commissario Pete Savage nell’attesissimo cinecomic di Matt Reeves.

Si tratta di un personaggio inventato appositamente per il film, e al quale pare sia collegata un’interessantissima teoria: se Pete Savage è il commissario di polizia di Gotham City, allora è chiaro che questi non può essere Jim Gordon, che sarà interpretato da Jeffrey Wright. Seguendo questa logica, è probabile che The Batman sarà ambientato agli inizi della carriera di Bruce Wayne in qualità di Cavaliere Oscuro (cosa intuibile anche dal casting di Robert Pattinson, attore più giovane rispetto agli illustri colleghi che lo hanno preceduto), con Gordon che non è ancora diventato commissario di polizia e che scalpita per raggiungere i livelli più alti del Dipartimento di polizia di Gotham City.

Il cast di The Batman è formato da molti volti noti: insieme a Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne, ci saranno anche Andy Serkis (Alfred), Colin Farrell (Oswald Chesterfield/Pinguino), Zoe Kravitz (Catwoman), Jeffrey Wright (Jim Gordon) e Paul Dano (Enigmista). Infine, John Turturro sarà il boss Carmine Falcone. Nel cast anche Peter Sarsgaard, ma c’è ancora mistero sul suo ruolo.

HN Entertainment ha suggerito che le riprese del cinecomic si svolgeranno presso i Leavesden Studios di Londra (gli stessi della saga di Harry Potter ma anche di Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League, Wonder Woman e del sequel Wonder Woman 1984) mentre l’uscita nelle sale è stata già fissata al 25 giugno 2021.

“The Batman esplorerà un caso di detective“, scrivono le fonti, “Quando alcune persone iniziano a morire in modi strani, Batman dovrà scendere nelle profondità di Gotham per trovare indizi e risolvere il mistero di una cospirazione connessa alla storia e ai criminali di Gotham City. Nel film, tutta la Batman Rogues Gallery sarà disponibile e attiva, molto simile a quella originale fumetti e dei film animati. Il film presenterà più villain, poiché sono tutti sospettati“.

