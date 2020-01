The Falcon and the Winter Soldier: anticipato il debutto su Disney+

I Marvel Studios avevano dichiarato che The Falcon and the Winter Soldier avrebbe debuttato su Disney+ il prossimo autunno: come già accaduto con WandaVision, che è stato anticipato a quest’anno, anche per la serie con Sebastian Stan e Anthony Mackie potrebbe esserci stato un cambio di programma.

Come apprendiamo da Deadline, lo show – che porterà avanti le storie di Bucky Barnes e Sam Wilson – arriverà su Disney+ il prossimo agosto. Ciò significa che Wanda/Vision (che dovrebbe contenere al suo interno alcuni elementi horror ed un’ambientazione in perfetto stile Halloween) potrebbe debuttare tra il mese di ottobre e quello di novembre.

Quasi certamente The Falcon and The Winter Soldier affronterà le conseguenze di Avengers: Endgame, con l’arrivo di un nuovo Captain America (ruolo che dovrebbe inizialmente essere ricoperto dal personaggio di John F. Walker, e solo in segutio da Sam Wilson). Secondo alcune indiscrezioni, la serie introdurrà ufficialmente i Thunderbolts – il gruppo di supereroi creati da Kurt Busiek – nel MCU.

Vi ricordiamo che nel cast è previsto anche il ritorno di due volti noti dell’universo cinematografico, ovvero Emily VanCamp, Sharon Carter in Captain America: The Winter Soldier e Civil War e Daniel Bruhl, nei panni del Barone Zemo.

Per quanto concerne la serie, il lancio è fissato in autunno 2020 e Kari Skogland (The Handmaid’s Tale, Penny Dreadful, Boardwalk Empire, The Killing, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Under the Dome, Vikings, The Americans, House of Cards e The Punisher) dirigerà tutti i sei episodi.

Probabile, visti gli esiti di Avengers: Endgame, che lo show si concentrerà sulla dinamica del rapporto tra le due figure più vicine a Captain America (nonché suoi eredi) e sulle imprese dei supereroi per garantire la sicurezza mondiale.

