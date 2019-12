The Falcon and the Winter Soldier: ecco il nuovo costume di Bucky

Continuano le riprese di The Falcon and the Winter Soldier, la serie Marvel in arrivo il prossimo anno su Disney+, che avrà come protagonisti i personaggi di Sam Wilson e Bucky Barnes, interpretati nel MCU da Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Proprio quest’ultimo è al centro delle nuove immagini dal set allestito ad Atlanta e diffuse online da JustJared. Le foto sono particolarmente interessanti perché ci mostrano per la prima volta Stan sfoggiare il nuovo costume di Bucky: il costume non è in realtà molto dissimile dalla versione che abbiamo visto nei film dell’Universo Cinematografico Marvel, ma è comunque arricchito da tutta una serie di particolari dettagli, incluso il fatto che permette al Soldato d’Inverno di sfoggiare il braccio metallico realizzato per lui in Wakanda.

Nelle nuove immagini dal set, che potete ammirare di seguito, appaiono anche Anthony Mackie e Daniel Bruhl, che torna nei panni del Barone Zemo:

Vi ricordiamo che nel cast di The Falcon and The Winter Soldier è previsto anche il ritorno di due volti noti dell’universo cinematografico, ovvero Emily VanCamp, Sharon Carter in Captain America: The Winter Soldier e Civil War e Daniel Bruhl, nei panni del Barone Zemo.

Per quanto concerne la serie, il lancio è fissato in autunno 2020 e Kari Skogland (The Handmaid’s Tale, Penny Dreadful, Boardwalk Empire, The Killing, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Under the Dome, Vikings, The Americans, House of Cards e The Punisher) dirigerà tutti i sei episodi.

Probabile, visti gli esiti di Avengers: Endgame, che lo show si concentrerà sulla dinamica del rapporto tra le due figure più vicine a Captain America (nonché suoi eredi) e sulle imprese dei supereroi per garantire la sicurezza mondiale.

