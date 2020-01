The Falcon and the Winter Soldier: ecco U.S. Agent sul set

Grazie a Page Six (via ComicBookMovie), possiamo dare un primo sguardo all’attore Wyatt Russell sul set di The Falcon and the Winter Soldier, l’attesissima serie Marvel che debutterà su Disney+. Nelle immagini è possibile vedere l’attore brandire tra le mani lo scudo di Captain America: la cosa interessante è che si tratta dello stesso scudo che Steve Rogers ha donato a Sam Wilson/Falcon alla fine di Avengers: Endgame. A questo punto, una teoria emersa già da diverso tempo sembrerebbe essere confermata…

In The Falcon and the Winter Soldier il governo degli Stati Uniti d’America impedirà a Sam Wilson di ricoprire il ruolo di nuovo Captain America, scegliendo come nuovo difensore della Terra il loro prescelto John F. Walker, alter ego di U.S. Agent. Ad interpretare il personaggio, sarà proprio Russell.

A questo punto è palese che nella serie vedremo come Sam Wilson tornerà ad impossessarsi dello scudo lasciatogli in eredità dal suo amico e ricoprire finalmente il ruolo di nuovo Captain America.

Vi ricordiamo che nel cast è previsto anche il ritorno di due volti noti dell’universo cinematografico, ovvero Emily VanCamp, Sharon Carter in Captain America: The Winter Soldier e Civil War e Daniel Bruhl, nei panni del Barone Zemo.

Per quanto concerne la serie, il lancio è fissato in autunno 2020 e Kari Skogland (The Handmaid’s Tale, Penny Dreadful, Boardwalk Empire, The Killing, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Under the Dome, Vikings, The Americans, House of Cards e The Punisher) dirigerà tutti i sei episodi.

Probabile, visti gli esiti di Avengers: Endgame, che lo show si concentrerà sulla dinamica del rapporto tra le due figure più vicine a Captain America (nonché suoi eredi) e sulle imprese dei supereroi per garantire la sicurezza mondiale.

