The Falcon and the Winter Soldier: il primo scatto ufficiale di Bucky

The Falcon and the Winter Soldier: il primo scatto ufficiale di Bucky

Le riprese di The Falcon and the Winter Soldier in Puerto Rico sono state annullate a causa dei terremoti che hanno colpito la scorsa settimana l’isola caraibica. In attesa di scoprire quando ripartiranno le riprese della serie Marvel destinata a Disney+, Sebastian Stan ha deciso di continuare a tenere alto l’hype del fandom intorno al progetto.

La star di Avengers: Endgame ha infatti condiviso online la prima immagine ufficiale dal backstage dello show che ci mostra il personaggio di Bucky Barnes, nell’ombra, in una posa e in una location decisamente suggestive. Niente di particolarmente entusiasmante, sia chiaro, ma è probabile che Stan abbia voluto anticipare che molto presto vedremo i primi materiali ufficiali della serie.

Potete vedere lo scatto di seguito:

LEGGI ANCHE – The Falcon and the Winter Soldier: ecco il nuovo costume di Bucky

Vi ricordiamo che nel cast di The Falcon and The Winter Soldier è previsto anche il ritorno di due volti noti dell’universo cinematografico, ovvero Emily VanCamp, Sharon Carter in Captain America: The Winter Soldier e Civil War e Daniel Bruhl, nei panni del Barone Zemo.

Per quanto concerne la serie, il lancio è fissato in autunno 2020 e Kari Skogland (The Handmaid’s Tale, Penny Dreadful, Boardwalk Empire, The Killing, The Walking Dead, Fear the Walking Dead, Under the Dome, Vikings, The Americans, House of Cards e The Punisher) dirigerà tutti i sei episodi.

Probabile, visti gli esiti di Avengers: Endgame, che lo show si concentrerà sulla dinamica del rapporto tra le due figure più vicine a Captain America (nonché suoi eredi) e sulle imprese dei supereroi per garantire la sicurezza mondiale.

Fonte: ComicBookMovie

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.