The Flash: 10 motivi per cui potrebbe essere il miglior film del DCEU

Dopo anni di tira e molla tra la Warner Bros. e Ezra Miller, ci stiamo lentamente per avvicinare all’arrivo ufficiale di The Flash nelle sale a partire da luglio del 2022. Non si conoscono ancora i dettagli sulla trama del film che sarà diretto da Andy Muschietti, ma esistono comunque diverse ragioni per essere ancora eccitati in merito al debutto sul grande schermo del film ambientato nel DCEU interamente dedicato al Velocista Scarlatto.

Di seguito ne abbiamo raccolte 10:

La tradizione

Il personaggio di Flash è stato creato per cercare di combinare i fumetti con la fantascienza, operazione che nelle tavole è riuscita magnificamente. Dai viaggio temporali e dimensionali a tutti i cattivi più bizzarri e stravaganti, il film avrà sicuramente molte influenze dalle quali attingere. Inoltre, Flash è stato al centro di una grandissima storia di eroismo, che ha incluso la condivisione del mantello con il suo prodigio, la morte e la resurrezione, la conseguente modifica dell’intera timeline della DC.

Flash ha anche una delle migliori scuderie di antagonisti, seconda soltanto a Batman e Spider-Man, il che significa che trovare un villain per il film degno di nota non sarà assolutamente un problema.

Il cast principale

Barry e Iris sono una delle coppie più famose dei fumetti, al pari di Lois Lane e Clark Kent, e di Peter Parker e Mary Jane. A differenza degli altri due personaggi, Iris è molto più di una “damigella in perciolo”: spesso, infatti, appare al fianco di Barry quando ci sono problemi, e tra i due è quasi sempre la più testard.

Nel film, Ezra Miller e Kiersey Clemons interpreteranno la celebre coppia: entrambi hanno già una discreta esperienza in film di grande successo, dimostrando di poter avere una buona alchimia lavorando insieme. Siamo certi che entrambi sapranno rappresentare al meglio i personaggi e la loro storia d’amore.

La storia

Stando a quanto dichiarato da Andy Muschietti, The Flash sarà una libera interpretazione della miniserie a fumetti “Flashpoint”. Probabilmente, si tratta di una una delle migliori storie su Flash realizzate fino ad oggi; una storia che consolida davvero l’immagine di Barry Allen e la tradizione legata alla sua eredità.

Per tutti coloro che non conoscono “Flashpoint”, la storia ruota attorno a Barry che torna indietro nel tempo per salvare sua madre ed evitarle la morte: quando torna nel presente, si accorge che il mondo intero è cambiato. Bruce Wayne è morto al posto dei suoi genitori, Kal-el è atterrato a Metropolis e non a Smallville ed è diventato un esperimento governativo; ancora più importante, Wonder Woman e Aquaman sono in guerra.

Anti-Flash

Come accennato in precedenza, “Flashpoint” è uno dei migliori racconti su Flash, ma che dire del personaggio di Eobard Thawne, meglio conosciuto come Anti-Flash? Thawne ha avuto un ruolo chiave nella vita di Barry, dal momento che lo ha perseguitato per tuta la vita Barry, cercando di trasformare la sua vita in un vero e proprio inferno.

Fu lui a uccidere la madre di Barry e, di conseguenza, divenne uno dei più grandi nemici di Barry. Anti-Flash è un personaggio tanto imprevedibile quanto il Joker, ma anche intelligente e astuto come Lex Luthor, e nutre un’ossessione quasi malsana per la vita di Barry, con il solo obiettivo di mandarla in frantumi. Questo aspetto della storia potrebbe essere sicuramente interessante da trasporre sul grande schermo.

Il costume

Abbiamo già visto il costume del personaggio in Justice League e i fan di tutto il mondo concordano sul fatto che sia uno dei migliori costumi apparsi nel DCEU. Il costume è fedele ai fumetti, con le tonalità cremisi e lo stesso luminoso giallo e bianco nella parte anteriore. Alcune piccole modifiche potrebbero giustificare come mai Barry può correre così in fretta senza che il suo costume prenda fuoco!

I poteri di Flash

Oltre alla sua capacità di correre molto velocemente, Flash ha tanti altri poteri che derivano dal suo legame con la Forza della Velocità… poteri che anche Superman vorrebbe avere. Insieme alla sua capacità di muoversi a velocità supersonica, Barry può viaggiare nel tempo e accedere in altre dimensioni, attraversare gli oggetti solidi, controllare l’energia cinetica a livello molecolare, scatenare fulmini e tanto altro ancora. Sarebbe bello vedere il Velocista Scarlatto utilizzare tutti questi altri poteri nel film in arrivo nel 2022.

Gli effetti visivi

Nessun film aveva mai raccontato la storia di un uomo in grado di correre ad alta velocità, quindi The Flash rappresenterà sicuramente un novità in questo senso. Se pensate che gli effetti speciali di Aquaman fossero spettacolari, aspettate di vedere cosa la Warner sarà in grado di fare con The Flash.

Le sequenze d’azione in slow-motion, la manipolazione della materia, i fulmini: tutti elementi che potrebbe davvero contribuire alla realizzazione di un film incredibile dal punto di vista dell’esperienza cinematografica.

La Famiglia di Flash

Oltre a Iris, Barry ha ispirato un team di velocisti amorevolmente conosciuti come “Famiglia di Flash” che include Jay Garrick, Kid Flash, Jesse Quick, Impulse e molti altri fantastici eroi. Con personaggi come Jay o Wally, che vantano una grande schiera di ammiratori, sarebbe stupido non includere almeno uno di questi classici personaggi nel film.

I cameo

Flash è un eroe adorabile, che di solito va d’accordo e lavora bene con gli altri supereroi: ha persino la stima e il rispetto di Batman, soprattutto per il suo approccio alla risoluzione dei misteri, nonostante tra i due vi sia un rapporto complicato. Ha inoltre un legame inseparabile con Hal Jordan/Lanterna Verde.

Nel 2022, il nuovo film dedicato al Crociato di Gotham con Robert Pattinson sarà già uscito: un cameo del nuovo Cavaliere Oscuro potrebbe non rivelarsi una cattiva idea (anche se quel titolo non sarà ambientato nel DCEU), così come sarebbe fantastico vedere nel film un cameo di Hal Jordan.

Lo humor

Flash è quasi sempre rappresentato come l’eroe più disinvolto e meno serioso di tutti, che si tratti del banale umorismo di Barry Allen o dell’immaturità di Wally West. La DC è nota per le sue storie dai toni dark, mode che è stato riprese in molti dei film del DCEU. Da eroe divertente e spiritoso quale è, come dimostrato anche in Justice League, Flash potrebbe liberarsi da tutta questa oscurità e regalare al pubblico la giusta dose di umorismo che fino ad ora non abbiamo mai visto nel DCEU.

