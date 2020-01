The French Dispatch di Wes Anderson ha una data di uscita

La Searchlight Pictures (ex Fox Searchlight) ha annunciato finalmente la data di uscita di The French Dispatch, il decimo film di Wes Anderson. La pellicola arriverà nelle sale americane il prossimo 24 luglio 2020. Insieme alla release, è stato diffuso online anche il teaser poster ufficiale del film, che conferma il cast completo: Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Almaric, Stephen Park, Bill Murray e Owen Wilson.

Nel teaser poster ufficiale non vengono menzionati Saoirse Ronan, Kate Winslet, Elisabeth Moss, Jason Schwartzman, Christoph Waltz e Rupert Friend, precedentemente annunciati nel cast: al momento non sappiamo se gli attori in questione appariranno comunque nel film o se i loro personaggi sono stati tagliati dal montaggio finale.

Potete ammirare il teaser poster di seguito:

The French Dispatch sarà una lettera d’amore al giornalismo, ambientata nella sede parigina di un quotidiano americano, e ruoterà intorno a tre diverse linee narrative. La raccolta di storie pubblicate sulla rivista prenderà vita grazie alla visione di Wes Anderson.

La pellicola arriva a due anni da L’isola dei Cani, candidato come miglior film d’animazione ai Golden Globe e agli Oscar 2019.

Di recente Wes Anderson è stato tra gli ospiti della quattordicesima edizione della Festa del Cinema di Roma dove ha consegnato il Premio alla Carriera a Bill Murray, moderando l’Incontro Ravvicinato con il pubblico durante il quale l’attore ha ripercorso le tappe principali della sua carriera artistica.

