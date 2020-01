The Irishman: il processo di de-aging degli attori in una speciale featurette

In seguito al grande successo ottenuto da The Irishman di Martin Scorsese in occasione dell’award season di quest’anno, Netflix ha deciso di diffondere online una bellissima featurette della durata di ben 13 minuti dedicata al processo di de-aging degli attori protagonisti realizzato dai maghi della Industrial Light and Magic.

La nuova speciale featurette sugli effetti visivi di The Irishman è dedicata ai segreti dietro il processo necessario al ringiovanimento dei personaggi interpretati da Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci.

Ricordiamo che The Irishman ha ottenuto 14 candidature ai Critics Choice Awards (tra cui Miglior Film e Miglior Regista), 5 candidature ai Golden Globes (incluso Miglior Film Drammatico e Miglior Regista) e 4 candidature ai SAG Awards (incluso Miglior Cast). La pellicola è stata inoltre eletta il Miglior Film del 2019 dalla National Board of Review e dal New York Film Critics Circle.

Potete gustarvi la featurette sui VFX di seguito:

The Irishman è stato scelto per aprire il New York Film Festival. In Italia ha debuttato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2019, prima del debutto su Netflix avvenuto lo scorso 27 novembre. Protagonisti della pellicola, Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci, in un’epica saga sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra.

La storia è raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran – imbroglione e sicario – che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo: nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, ci accompagnerà in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato, i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale.

