The New Mutans: gli ultimi aggiornamenti sul film

L’attrice Anya Taylor-Joy ha dichiarato che il Final Cut di The New Mutants è finito e il regista Josh Boone è contento di come, dopo tante peripezie, il film sia arrivato allo stato finale.

Dopo più di due anni di ritardi, l’ultimo film degli X-Men nato alla Fox sarà finalmente nei cinema questa primavera. Scritto da Boone e Knate Lee, il film tratto dai fumetti di The New Mutants ruota attorno a un gruppo di cinque mutanti in difficoltà che si trovano intrappolati in una struttura segreta contro la loro volontà. Taylor-Joy interpreta Magik, Maisie Williams è Wolfsbane, Charlie Heaton è Cannonball, Blu Hunt è Mirage e Henry Zaga è Sunspot.

The New Mutants è stato ritardato da Fox per consentire alcune riprese che, secondo quanto riferito, avrebbero dovuto avvicinare il film di Boone a toni più horror, simili a quelli di Nightmare on Elm Street. Tuttavia, la successiva acquisizione da parte della Disney dei film e delle IP TV della Fox ha portato il film indietro nella realizzazione, con la DIsney che invece preferiva una linea meno dura. Ora il film uscirà nel 2020.

Durante un’intervista con Collider Video per promuovere l’adattamento di Emma di Jane Austen, Anya Taylor-Joy ha confermato che The New Mutants è finito. Ha continuato dicendo che Boone è soddisfatta del montaggio finale, prima di aggiungere che lei e il resto del cast del film sono solo felici di poter finalmente dimostrare al mondo che The New Mutants è un film reale, che esiste:

“Ho visto il montaggio finale del film, il che è davvero bello perché Josh [Boone] ne è davvero felice, ed è stato bello riunire di nuovo la banda… Questo film sembrava questo amico immaginario del quale racconti alla gente e sottolinei che è reale, ma altre persone non l’hanno ancora visto. Ora mi sento come di dire ‘te l’ho detto! È una cosa reale’.”

The New Mutants è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Diretto da Josh Boone e scritto da Boone e Knate Lee, il film vede nel cast la presenza di Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt e Henry Zaga. The New Mutants è prodotto da Simon Kinberg, Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner, mentre Stan Lee e Michele Imperato Stabile sono i produttori esecutivi.

