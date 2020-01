The New Mutants: il tono del film sarà unico secondo Anya Taylor-Joy

The New Mutants arriverà finalmente sul grande schermo il prossimo aprile, e una delle protagoniste del film, Anya Taylor-Joy, ha anticipato che la pellicola avrà un tono che non si è mai visto prima d’ora in un film destinato alle sale.

L’attrice, che nel cinecomic avrà il ruolo di Illyana Rasputin/Magik, è stata intervistata da Digital Spy sul set del film nel 2017, e ha dichiarato: “Penso che il film abbia un tono molto diverso da qualsiasi altro film che abbia mai visto. Voglio dire… ci sono tantissime cose con le quali avremo a che fare, siamo dei supereroi. Ma Josh Boone ha sempre trattato i nostri personaggi come esseri umani.”

Anya Taylor-Joy avrebbe poi aggiunto: “Ha i toni del racconto di formazione ma ci sono anche tantissimi momenti dark. E poi ci sono i poteri, le levitazioni, e tutte cose del genere… è davvero unico.”

Resta da capire quanto il film sia cambiato dal lontano 2017 ad oggi, anche se proprio di recente il regista Josh Boone aveva dichiarato che il film che arriverà al cinema sarà la versione da lui inizialmente pensata, quindi quella originale.

The New Mutants è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Diretto da Josh Boone e scritto da Boone e Knate Lee, il film vede nel cast la presenza di Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt e Henry Zaga. The New Mutants è prodotto da Simon Kinberg, Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner, mentre Stan Lee e Michele Imperato Stabile sono i produttori esecutivi.

