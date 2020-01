The New Mutants: la produttrice chiarisce sull’ambientazione del film

C’è parecchia confusione attorno a The New Mutants, soprattutto perché nessuno si sarebbe mai aspettato che il film sarebbe stato finalmente distribuito (in Italia arriverà il 2 aprile). Proprio per questo, i fan hanno sempre considerato X-Men: Dark Phoenix come il capitolo conclusivo dell’Universo X-Men targato Fox.

Nonostante i Marvel Studios stiano pianificando di riavviare la saga degli X-Men dopo l’accordo Disney/Fox, il fandom continua a chiedersi se The New Mutants sarà collegato al MCU e se rappresenterà in qualche modo una sorta di anello di congiunzione tra il passato cinematografico dei mutanti e quel riavvio che Kevin Feige e la Casa delle Idee stanno ormai pianificando da tempo.

A fare maggiore chiarezza sulla questione è stata la produttrice Karen Rosenfelt in una recente intervista con Digital Spy. La Rosenfelt ha spiegato che il film sarà ambientato ai giorni nostri e che non si inserirà in nessuna delle timeline esplorate in precedenza dal franchise degli X-Men.

“Siamo ai giorni nostri, ma non esistono coordinate temporali”, ha spiegato la produttrice. “Non precisiamo mai dove ci troviamo, ma siamo nel presente, ci muoviamo nell’oggi. È una storia che si svolge nella contemporaneità. Non è collegata al futuro e non è collegata neanche al passato.”

Almeno apparentemente, sembra che l’obiettivo sia stato quello di rendere The New Mutants un film a sé stante, qualcosa di unico che non venisse intralciato narrativamente dalla pasticciata e parecchio confusionaria timeline dell’Universo X-Men.

Ora, le parole della Rosenfelt lasciano intuire che una connessione con il MCU è altamente improbabile, ma forse per scoprire se sarà davvero così bisognerà soltanto attendere l’arrivo del film in sala.

The New Mutants è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro amicizia saranno messe alla prova, mentre cercano di fuggire.

Diretto da Josh Boone e scritto da Boone e Knate Lee, il film vede nel cast la presenza di Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Blu Hunt e Henry Zaga. The New Mutants è prodotto da Simon Kinberg, Karen Rosenfelt e Lauren Shuler Donner, mentre Stan Lee e Michele Imperato Stabile sono i produttori esecutivi.

