The Suicide Squad: ecco il nuovo look di Harley Quinn

Nuove immagini dal set di The Suicide Squad di James Gunn ci mostrano finalmente il nuovo look di Harley Quinn, la Mattacchiona interpretata da Margot Robbie che proprio in questi giorni è al cinema, protagonista del film Birds of Prey.

In una delle due immagini è possibile vedere la Robbie indossare un lungo vestito rosso e degli stivali da combattimento neri. Tra le mani la vediamo brandire una sorta di lancia e – da quanto emerso online – sembra che il personaggio sia intento ad aspettare un taxi fuori da un edificio sul quale non si hanno informazioni.

Nell’altra, invece, vediamo Margot Robbie in una pausa con il tradizionale trucco di Harley Quinn (tatuaggi inclusi), al fianco del regista James Gunn. Dalle foto emerge che quasi sicuramente il look del personaggio nel film sarà ispirato – almeno in alcune scene – da quello sfoggiato dalla fidanzata del Joker nella serie New 52.

Potete vedere gli scatti diffusi via Twitter di seguito:

Il cast ufficiale di The Suicide Squad comprende i veterani Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) e Jai Courtney (Captain Boomerang) insieme alle new entry Idris Elba, Michael Rooker, Peter Capaldi, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Taika Waititi e John Cena. Nel film reciteranno anche Pete Davidson, Juan Diego Botto, Joaquin Cosio, Flula Borg, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Alice Braga, Steve Agee e Daniela Melchior.

Secondo le ultime indiscrezioni, Nathan Fillion dovrebbe interpretare Arm-Fall-Off-Boy, che i lettori dei fumetti ricorderanno come il criminale con la capacità di staccare i propri arti e usarli come armi, potere guadagnato grazie ad un elemento metallico antigravità.

Altri nomi circolati nelle ultime settimane sono Ratcatcher e Peacemaker, ma i report segnalano che Sean Gunn potrebbe vestire i panni di Weasel e Flula Borg quelli di Javelin; Pete Davidson potrebbe interpretare Blackguard, mentre Michael Rooker Savant.

