The Suicide Squad: Nathan Fillion sulla segretezza del suo ruolo

Nonostante le riprese del film siano attualmente in corso e le varie immagini dal set approdate online ci abbiamo permesso di dare un primo sguardo agli attori sul set, sappiamo ancora poco circa la trama di The Suicide Squad di James Gunn. Soprattutto, non sappiamo ancora quali personaggi andranno ad interpretare alcune delle new entry del cast, come ad esempio Nathan Fillion.

Nel corso di una recente intervista con SiriusXM, la star della serie Castle ha avuto la possibilità di parlare proprio del film e di questa segretezza che vige attorno al progetto, rivelando: “Non sono mai stato un grande appassionato di quel fumetto, quindi all’inizio non sapevo neanche di chi stessero parlando. E di sicuro non era il nome che avevo letto nella sceneggiatura. Quindi mi sono detto: ‘Ok, facciamolo. Va bene tutto, a patto che non lo chiediate a me. È veramente un super segreto.”

Per molto tempo si è parlato della possibilità che Fillion potesse interpretare Arm-Fall-Off-Boy, un personaggio minore della Task Foce X, ma l’attore ha categoricamente smentito la cosa.

Di seguito il video completo dell’intervista:

Il cast ufficiale di The Suicide Squad comprende i veterani Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) e Jai Courtney (Captain Boomerang) insieme alle new entry Idris Elba, Michael Rooker, Peter Capaldi, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Taika Waititi e John Cena. Nel film reciteranno anche Pete Davidson, Juan Diego Botto, Joaquin Cosio, Flula Borg, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Alice Braga, Steve Agee e Daniela Melchior.

Altri nomi circolati nelle ultime settimane sono Ratcatcher e Peacemaker, ma i report segnalano che Sean Gunn potrebbe vestire i panni di Weasel e Flula Borg quelli di Javelin; Pete Davidson potrebbe interpretare Blackguard, mentre Michael Rooker Savant.

Fonte: ScreenRant

