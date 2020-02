The Suicide Squad: nessun impiego di CGI per i costumi

James Gunn, regista dell’attesissimo The Suicide Squad, ha rivelato che i costumi del film sono stati realizzati attraverso l’impiego di materiale prostetico e non della CGI. Il film di Gunn sarà una sorta di reboot di Suicide Squad, il film di David Ayer uscito nel 2016. La Warner Bros. ingaggiò Gunn come regista e sceneggiatore del nuovo film dedicato alla Task Force X, dopo il suo temporaneo licenziamento da Guardiani della Galassia Vol. 3.

I dettagli sulla trama di The Suicide Squad non sono ancora stati resi noti. Nel film torneranno alcuni degli attori che avevano già recitato nella pellicola di Ayer, ossia Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jai Courtney e Viola Davis. Tra le new entry, invece, figurano John Cena, Idris Elba, Taika Waititi e Nathan Fillion. Una serie di immagini dal set emerse online alcuni mesi fa, avevano anticipato ciò che il regista James Gunn ha poi confermato di recente.

Durante un recente Q&A su Instagram, un fan ha chiesto al regista se nel film gli attori indosseranno dei costumi reali o se questi sono stati realizzati esclusivamente attraverso l’utilizzo della computer grafica. La risposta del regista è stata diretta: “Tutti reali”.

In un’epoca in cui i film di supereroi la fanno da padrona, non è così inusuale che la produzione ricorra all’impiego della CGI per ricreare i costumi di alcuni personaggi (l’esempio più clamoroso in tal senso è sicuramente lo Spider-Man di Tom Holland, il cui costume è stato spesso ricreato attraverso la computer grafica durante le scene d’azione).

James Gunn ha comunque sempre ribadito che The Suicide Squad utilizzerà più effetti pratici e location dal vivo di qualsiasi altro film di supereroi.

Il cast ufficiale di The Suicide Squad comprende i veterani Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) e Jai Courtney (Captain Boomerang) insieme alle new entry Idris Elba, Michael Rooker, Peter Capaldi, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Taika Waititi e John Cena. Nel film reciteranno anche Pete Davidson, Juan Diego Botto, Joaquin Cosio, Flula Borg, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Alice Braga, Steve Agee e Daniela Melchior.

Secondo le ultime indiscrezioni, Nathan Fillion dovrebbe interpretare Arm-Fall-Off-Boy, che i lettori dei fumetti ricorderanno come il criminale con la capacità di staccare i propri arti e usarli come armi, potere guadagnato grazie ad un elemento metallico antigravità.

Altri nomi circolati nelle ultime settimane sono Ratcatcher e Peacemaker, ma i report segnalano che Sean Gunn potrebbe vestire i panni di Weasel e Flula Borg quelli di Javelin; Pete Davidson potrebbe interpretare Blackguard, mentre Michael Rooker Savant.

