The Suicide Squad: primo sguardo a King Shark sul set del film

Grazie a Just Jared, arrivano online nuove immagini dal set di The Suicide Squad, l’atteso cinecomic DC scritto e diretto da James Gunn, che riporterà sul grande schermo la celebre Task Force X dei fumetti dopo l’iterazione del 2016 ad opera di David Ayer.

Nelle nuove immagini è possibile notare, oltre ad Harley Quinn (Margot Robbie), Ratcatcher (Daniela Melchior), Polka-Dot Man (David Dastmalchian) e Idris Elba (che dovrebbe interpretare Vigilante), è possibile dare anche un primissimo sguardo a Steve Agee con la tuta per il mo-cap necessaria alla creazione in digitale del personaggio di King Shark.

Potete vedere tutte le foto cliccando sul tweet di seguito:

More photos from the set of #TheSuicideSquad are rolling in – see Margot Robbie, Idris Elba in character, and the first glimpse of Polka-Dot Man! https://t.co/eizfY4rN1k

— JustJared.com (@JustJared) February 19, 2020