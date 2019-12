The Suicide Squad: quando vedremo le prime immagini del film?

C’è davvero tantissima attesa per The Suicide Squad, il riavvio cinematografico dei personaggi appartenenti alla celebre organizzazione segreta dei fumetti DC. Soprattutto, i fan non vedono l’ora di scoprire l’approccio di James Gunn – regista di Guardiani della Galassia – ad un’universo cinematografico che – almeno fino ad oggi – si è dimostrato essere parecchio lontano da quello della Marvel.

Sappiamo che le riprese del film sono attualmente in corso, ma non sappiamo ancora quando vedremo ufficialmente le prime immagini del film. In occasione dell’ultima edizione del Brazilian Comic Con, James Gunn aveva inviato un filmato a tutti i presenti all’evento nerd per scusarsi della sua assenza e per confermare che il film sarebbe stato presentato alla convention il prossimo anno.

Sembra dunque che dovremo attendere ancora un po’ prima di vedere qualcosa di ufficiale in merito a The Suicide Squad, cosa che lo stesso Gunn ha ribadato di recente attraverso il suo account Instagram. In risposta ad un fan che gli ha chiesto proprio quando sarà disponibile il primo materiale ufficiale del film, il regista e sceneggiatore ha confermato che “ci vorrà ancora un po’!”.

Sempre in risposta ad un altro fan, curioso di sapere se il personaggio di King Shark sarà effettivamente presente nel film (dopo che il regista aveva postato la foto di una torta natalizia decorata con alcuni personaggi della Task Force, incluso Re Squalo), Gunn ha risposto in maniera decisamente criptica, con un’emoji che ha palesemente sottolineato il fatto che lo stesso non posso rivelare la cosa.

Potete vedere gli screenshot con le risposte di James Gunn di seguito:

Il cast ufficiale di The Suicide Squad comprende i veterani Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) e Jai Courtney (Captain Boomerang) insieme alle new entry Idris Elba, Michael Rooker, Peter Capaldi, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Taika Waititi e John Cena. Nel film reciteranno anche Pete Davidson, Juan Diego Botto, Joaquin Cosio, Flula Borg, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Alice Braga, Steve Agee e Daniela Melchior.

Secondo le ultime indiscrezioni, Nathan Fillion dovrebbe interpretare Arm-Fall-Off-Boy, che i lettori dei fumetti ricorderanno come il criminale con la capacità di staccare i propri arti e usarli come armi, potere guadagnato grazie ad un elemento metallico antigravità.

Altri nomi circolati nelle ultime settimane sono Ratcatcher e Peacemaker, ma i report segnalano che Sean Gunn potrebbe vestire i panni di Weasel e Flula Borg quelli di Javelin; Pete Davidson potrebbe interpretare Blackguard, mentre Michael Rooker Savant.

