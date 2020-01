Thor: Love and Thunder, 10 personaggi che potrebbe interpretare Christian Bale

I fan della Marvel non vedono l’ora che arrivi nelle sale Thor: Love and Thunder di Taika Waititi. A far crescere l’hype attorno al quarto film del MCU dedicato al Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth è arrivata nelle ultime ore la notizia del casting di Christian Bale nel film.

Come spesso accade quando si tratti di grandi blockbuster, non è trapelata la minima indiscrezione a proposito al personaggio che l’ex incarnazione di Batman nella trilogia de Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan interpreterà nel film. Guardando sia alla serie “The Mighty Thor” che ad altre storie a fumetti, ci sono una serie di interessantissimi personaggi che Bale potrebbe interpretare.

Ma quali sono i più probabili? Gli abbiamo raccolti di seguito, scegliendo i 10 personaggi ai quali l’attore premio Oscar per The Fighter potrebbe prestare il proprio volto.

Cul Borson

Introdotto nella deludente storyline di “Fear Itself”, Cul è il fratello di Odino ed è stato rinchiuso dal re di Asgard eoni fa per proteggere il mondo. Il fumettista Jason Aaron ha provveduto ad una una sorta di restyling del personaggio: in quanto sovrano di fatto di Asgard, ha dimostrato di essere una vera spina nel fianco di Jane Foster nelle vesti di Mighty Thor.

Ora che Asgard è stata distrutta in Thor: Ragnarok, il ritorno di Cul ora che Odino è morto potrebbe avere un senso: lo stesso potrebbe essere un primo nemico formidabile per Jane e uno sfidante più che leggittimo per il dominio di Valchiaria. È facile immaginare che Bale possa divertirsi con un personaggio del genere, in quanto sarebbe perfettamente in grado di catturarne tutte le eccentricità.

Balder

Balder è stato un personaggio trascurato sin dall’inizio nel MCU, ma è tempo che il fratellastro di Thor abbia la sua occasione per brillare sul grande schermo. È un altro personaggio che potrebbe sfidare Valchiaria e la sua bramosia del trono: inoltre, esplorare le dinamiche tra Balder ed il Dio del Tuono potrebbe aggiungere quel pizzico di divertimento necessario alla trama, mentre le fila principali della storia si spostano su Jane Foster.

Se i Marvel sono alla ricerca di un attore che sia in grado di tenere testa a Chris Hemsworth in scena, allora Bale è la scelta perfetta: siamo certi che il suo talento possa conferire al personaggio la giusta dose di fascino e quella vitalità necessaria in vista di un eventuale debutto al cinema.

Beta Ray Bill

In seguito alla notizia che Bale è in trattative per unirsi al cast di Thor: Love and Thunder, Beta Ray Bill è entrato tra le tendenze di Twitter: questo perché i fan vogliono a tutti i costi che il personaggio faccia il suo debutto sul grande schermo. Riuscire ad immaginare un attore in carne ed ossa che interpreta la parte non è così difficile, ma immaginare Bale che veste i panni del personaggio è sicuramente qualcosa alla quale nessuno avrebbe mai pensato.

Non sappiamo se Bill riuscirà effettivamente a trovare uno spazio all’interno della storia di Thor: Love and Thunder, ma è innegabile quanto sarebbe divertente vedere l’alieno che si scontro contro il Dio del Tuono. È un personaggio piuttosto particolare, ma è proprio questa sua particolarità a renderlo affascinante e senza alcun dubbio degno di un debutto nel MCU.

Minotauro

Tra i personaggi che Bale potrebbe interpretare e che abbiamo elencato fino a questo momento, Dario Agger è certamente il più plausibile di tutti. Amministratore delegato della Roxxon Energy Corporation, Agger possiede la capacità di trasformarsi nel Minotauro: è un individuo veramente spregevole, che ha fatto tutto quanto fosse in suo potere per accrescere la propria ricchezza (incluso scendere a patti con Malekith).

Agger è stato uno dei cattivi principali durante gli anni di Jason Aaron dedicati alla serie di Thor e Bale – visti anche i suoi ruoli passati – sarebbe certamente in grado di incarnarne tutte le sfumature “demoniache”. Inoltre, vedere l’attore giocare con un doppio ruolo – l’uomo e il suo temibile alter ego – sarebbe di sicuro affascinante.

Hercules

A lungo si è vociferato sulla possibilità che Hercules sarebbe stato introdotto ne Gli Eterni come il primo supereroe apertamente gay del MCU: ad oggi non sappiamo se il personaggio apparirà effettivamente nel film. È innegabile quanto Ercole sia una figura mitologica difficile da usare sul grande schermo, soprattutto considerando le numerose iterazioni del semidio greco nel corso degli anni.

È un po’ difficile immaginare Bale sfoggiare un costume come quello tipico del personaggio nei fumetti Marvel, ma la Casa delle Idee è nota anche per le operazioni di restyling dei suoi personaggi nei film: dunque, non è da escludere che potremmo vedere Bale nei panni proprio di Ercole, impegnato a dare calci insieme al Dio del Tuono.

Galactus

Quanto sarebbe bello vedere Bale nei panni di Galactus? Sappiamo che gli X-Men non faranno il loro debutto nel MCU tanto presto, ma sappiamo anche che i personaggi legati all’X-Universe – inclusi di Fantastici Quattro – faranno il loro debutto nell’Universo Cinematografico Marvel molto prima. Ciò apre ad una possibile apparizione del Mangiatore di Mondi nel MCU prima del previsto, forse proprio in Thor: Love and Thunder.

È difficile dire con precisione quale ruolo potrebbe avere nella storia, ma dare a Bale la possibilità di interpretarlo sarebbe sicuramente interessante, soprattutto perché l’attore andrebbe così ad interpretare il prossimo grande villain del MCU. Sostituire Josh Brolin nei panni di Thanos non sarà certamente un’impresa facile, ma per Bale nei panni di Galactus potrebbe tranquillamente riuscirsi.

Gorr

Potente come Galactus, l’unico scopo di Gorr è quello di distruggere tutti gli Dei del Multiverso, in quanto crede che siano crudeli e incapaci di governare. Taika Waititi ha dato alcuni dei poteri del personaggio a Hela in Thor: Ragnarok, ma nulla vieta che Gorr possa finalmente fare il suo debutto sul grande schermo, terrorizzare il Dio del Tuono e provare a distruggere Asgard una volta per tutte.

E un attore talentuoso come Bale riuscirebbe tranquillamente ad interpretarlo, dal momento che non si tratterebbe di interpretare un altro semplice distruttore che vuole sconfiggere Thor perché si sente sbagliato e irrisolto, ma un nuovo travolgente cattivo al pari di Malekith.

Mefisto

Se da un lato è piuttosto sorprendente che Mephisto non sia ancora apparso nel MCU, dall’altro è difficile immaginare in quale film avrebbe potuto fare il suo debutto. Potrebbe essere in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma sappiamo che il villain principale del film dovrebbe già essere Incubo. Forse, proprio Thor: Love and Thunder potrebbe essere il cinecomic ideale per un ipotetico debutto del personaggio.

Nei fumetti, Jane Foster diventa Thor dopo che il figlio di Odino viene ritenuto indegno di maneggiare il Mjolnir. E se, nel MCU, Jane avesse stretto un accordo con Mefisto per salvarsi dal cancro che la stava uccidendo e rubare così i poteri di Thor? Una linea narrativa decisamente intrigante, con Bale che riuscirebbe certamente a rubare la scena nei panni del potente e spietato supercriminale ispirato a Mefistofele.

Mister Hyde

Personaggio ispirato al famoso romanzo di Jekyll & Hyde, il Dottor Calvin Zabo inventò una formula simile a quello raccontata nella letteratura. L’uso ripetuto ne ha compromesso la sanità mentale e lo ha trasformato in una creatura schizofrenica e selvaggia che ha combattuto contro tutti nel corso degli anni, da Thor agli Avengers (è stato anche un membro dei Thunderbolts per un certo periodo). Da un lato, il talento di Bale sarebbe sprecato per un personaggio del genere; dall’altro potrebbe offrire un’incarnazione del personaggio unica nel suo genere.

Thunderstrike

Nei fumetti, Eric Masterson è un architetto molto amico di Thor, anche quando l’eroe venne punito per aver ucciso Loki. Mentre Thor alla fine venne liberato, Eric ricevette un’arma incantata da Odino come segno di ringraziamento per il suo operato, assumendo definitivamente il mantello di Thunderstrike. La storia del personaggio dovrebbe essere un attimo rivista in prossimità di un eventuale debutto sul grande schermo, ma lo stesso ha delle potenzialità che sono indubbie.

Sebbene non sia un personaggio estremamente popolare, Eric è stato un membro del Thor Corps al fianco di Beta Ray Bill: vedere quel gruppo sul schermo potrebbe essere davvero fantastico. Vedere Bale in questo ruolo non è la possibilità più eccitante di tutte, ma è comunque una che potrebbe funzionare se gestita in maniera corretta.

