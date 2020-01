Thor: Love and Thunder, Beta Ray Bill farà il suo debutto nel film?

Thor: Love and Thunder, Beta Ray Bill farà il suo debutto nel film?

Stando ad un nuovo rumor, il personaggio di Beta Ray Bill creato da Walter Simonson, potrebbe apparire in Thor: Love and Thunder di Taika Waititi, il nuovo film Marvel che renderà il celebre Dio del Tuono interpretato da Chris Hemsworth l’unico personaggio ad aver avuto ben 4 film all’interno del MCU a lui dedicati.

In seguito al successo di Thor: Ragnarok, era altamente prevedibile che i Marvel Studios chiedessero a Taika Waititi di tornare dietro la macchina da presa per le nuove avventure del figlio di Odino. Chris Hemsworth tornerà nei panni dell’iconico personaggio, insieme a Tessa Thompson che riprenderà il ruolo di Valchiria. Al momento i dettagli sulla trama del film non sono stati resi noti, ma sappiamo che il premio Oscar Natalie Portman tornerà nei panni di Jane Foster dopo che il suo personaggio non era stato incluso in Ragnarok.

Nelle ultime ore, stando a quanto riportato da FandomWire, il personaggio di Beta Ray Bill potrebbe apparire in Thor: Love and Thunder. Nei fumetti, Beta Ray Bill è noto per il suo aspetto particolarmente mostruoso, ma alla fine si rivela essere un vero eroe. È stato uno dei pochi personaggi degni di sollevare il martello di Thor, il Mjolnir, prima di ricevere un proprio martello da guerra, lo Stormbreaker. Oltre a maneggiare il suo martello, Beta Ray Bill possiede anche una forza sovrumana, velocità, agilità, una durata della vita più estesa della media, oltre ad eccellenti capacità nel combattimento corpo a corpo.

Dopo la notizia del casting di Christian Bale nel film, i fan hanno immediatamente iniziato a speculare su quale sarà il personaggio che l’attore premio Oscar interpreterà. Sono in molti a volere che Bale interpreti proprio Beta Ray Bill e forse, con il rumor del possibile debutto del personaggio nel film, i sogni più reconditi di alcuni potrebbe finalmente diventare realtà. Tra gli altri personaggi che Bale potrebbe interpretare nel film, c’è anche Darrio Agger/Minotauro, come suggerito di recente dal fumettistra Jason Aaron.

LEGGI ANCHE – Thor: Love and Thunder, 10 personaggi che potrebbe interpretare Christian Bale

Thor: Love and Thunder è il titolo ufficiale del quarto capitolo sulle avventure del Dio del Tuono nel MCU, ma ad impugnare il Mjolnir stavolta sarà Jane Foster, interpretata di nuovo da Natalie Portman, come confermato sabato durante il panel dei Marvel Studios al Comic-Con.

Taika Waititi tornerà alla regia di un film dei Marvel Studios dopo Thor: Ragnarok, così come Chris Hemsworth e Tessa Thompson riprenderanno i rispettivi ruoli di Thor e Valchiria dopo l’ultima apparizione in Avengers: Endgame. L’ispirazione del progetto arriva dal fumetto The Mighty Thor, descritto da Waititi come “la perfetta combinazione di emozioni, amore, tuono e storie appassionanti con la prima Thor femmina dell’universo”.

L’uscita nelle sale è fissata invece al 5 novembre 2021.

Fonte: ScreenRant

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.