Thor: Love and Thunder, Christian Bale sarà il villain principale?

All’inizio del mese di gennaio abbiamo appreso la notizia che il premio Oscar Christian Bale è in trattative per entrare a far parte del cast dell’attesissimo Thor: Love and Thunder di Taika Waititi. Ad oggi, non sappiamo ancora quale ruolo interpreterà l’ex Cavaliere Oscuro nel film Marvel in arrivo a novembre del prossimo anno.

Adesso, stando a quanto riportato da The Illuminerdi, sembra che Bale interpreterà un “villain intergalattico” nella quarta avventura cinematografica del Dio del Tuono. Sfortunatamente, la fonte non fornisce ulteriori dettagli circa il cattivo in questione, limitandosi a riportare che si tratterà del villain principale del film, un alieno che lo stesso sito definisce “ultraterreno”.

Di quale personaggio si tratterà? Alcuni sostengono possa essere Gorr, mentre secondo altri si tratta di Beta Ray Bill (personaggio che, stando ai recenti rumor, dovrebbe apparire nel film). Sempre la fonte sottolinea che Bale non ha ancora firmato ufficialmente per il ruolo.

Il fumettista Jason Aaron aveva suggerito attraverso il suo account Twitter che Christian Bale potrebbe interpretare Minotauro in Thor: Love and Thunder, personaggio da lui creato sei anni fa proprio per la serie “Thor: God of Thunder”.

Thor: Love and Thunder è il titolo ufficiale del quarto capitolo sulle avventure del Dio del Tuono nel MCU, ma ad impugnare il Mjolnir stavolta sarà Jane Foster, interpretata di nuovo da Natalie Portman, come confermato sabato durante il panel dei Marvel Studios al Comic-Con.

Taika Waititi tornerà alla regia di un film dei Marvel Studios dopo Thor: Ragnarok, così come Chris Hemsworth e Tessa Thompson riprenderanno i rispettivi ruoli di Thor e Valchiria dopo l’ultima apparizione in Avengers: Endgame. L’ispirazione del progetto arriva dal fumetto The Mighty Thor, descritto da Waititi come “la perfetta combinazione di emozioni, amore, tuono e storie appassionanti con la prima Thor femmina dell’universo”.

L’uscita nelle sale è fissata invece al 5 novembre 2021.

