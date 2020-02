Tifosi della Juve non graditi dai comuni vicini a Lione: “State a casa”

Tifosi della Juve a Lione? Meglio di no. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i comuni limitrofi a Lione chiedono a gran voce che i tifosi bianconeri stiano a casa per evitare epidemie da Corona Virus. Sembra veramente un film grottesco ma chissà, prima di giudicare, se in Italia avremmo fatto lo stesso a parti invertite.

LA RICHIESTA DEI COMUNI- “In nome del principio di precauzione ma anche della prevenzione di qualsiasi disturbo dell’ordine pubblico, di concerto chiediamo alle più alte autorità dello Stato francese di pronunciarsi contro l’arrivo dei tifosi italiani“. Parliamo dei sindaci di Meyzieu e Decines, comuni vicini al Groupama Stadium, che mercoledì sera ospiterà la sfida di Champions League tra il Lione e la Juventus. Christophe Quiniou e Laurence Fautra i fautori dell’idea: chiedere di non far arrivare in Francia tifosi italiani a causa del rischio epidemia di coronavirus.

LE RASSICURAZIONI DI VERAN- Il ministro della Salute Olivier Veran aveva assicurato a RTL che “nessuna discussione scientifica e medica oggi” ha portato “a fermare eventi collettivi”, pur riconoscendo che l’epidemia è “alle nostre porte”. Dall’Italia dovrebbero partire circa 3000 i tifosi, la Juve in merito aveva già comunicato che l’emergenza coronavirus non avrebbe avuto ripercussioni per i propri tifosi.

IL COMUNICATO DELLA JUVENTUS- “Un’informazione importante per tutti i tifosi che domani hanno in programma di assistere alla sfida. Le autorità francesi e l’Olympique Lione comunicano che non sono previste, in questa occasione, particolari restrizioni per i fans bianconeri – si legge nella nota del club bianconero – Appuntamento dunque allo Stadio: fischio d’inizio del match alle 21″.

IL COMUNICATO DEL LIONE- “L’Olympique Lione prende atto della decisione delle autorità francesi di mantenere il match in programma domani sera allo stadio Groupama nella sua configurazione iniziale”. Il club di Ligue 1 ricorda che “lo stadio è esaurito solo i tifosi del Lione e i tifosi italiani in possesso di un biglietto potranno accedere allo stadio”.

LA SAGGEZZA DEL PRESIDENTE OLYMPIQUE- “Inutile creare ulteriori ansie. Se le autorità scientifiche forniscono risposte chiare atteniamoci a queste. I tifosi della Juventus possono venire a Lione senza difficoltà per seguire la propria squadra”. Queste le rassicurazioni di Jean-Michel Aulas, presidente dell’Olympique Lione, secondo quanto riportato l’Equipe’.