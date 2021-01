Tiriolo, finisce con l’auto contro un albero. Giovane tirato dalla lamiere

Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta sulla ex SS19 in località Scorpo nel comune di Tiriolo per un incidente stradale. Coinvolta un’auto, una Volkswagen Golf, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo andando ad impattare violentemente contro un albero, addirittura, abbattendo lo stesso.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre dalle lamiere un giovane 32enne che è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso è successivo trasporto presso struttura ospedaliera. I vigili del fuoco hanno altresì messo in sicurezza il sito e la vettura. Sul posto i Carabinieri della locale stazione di Tiriolo e radiomobile di Catanzaro per gli adempimenti di competenza.