Tolo Tolo: record di incassi al debutto per Checco Zalone

Tolo Tolo: record di incassi al debutto per Checco Zalone

Checco Zalone batte se stesso: “Tolo Tolo”, il quinto film dell’attore pugliese prodotto dalla Taodue Film di Pietro Valsecchi, distribuito da Medusa e diretto, per la prima volta, dallo stesso Zalone, raggiunge numeri stellari: nel suo primo giorno di programmazione al boxoffice sfiora gli 8.7 milioni di euro (€ 8.680.232 con oltre 1.175.000 presenze) diventando il film con il miglior incasso di sempre nella storia del cinema italiano nelle prime 24 ore di programmazione, superando il record che fu di “Quo Vado?”(7.341.414 €).

“Checco Zalone ha riunito gli italiani dentro le sale cinematografiche” commenta con soddisfazione Pietro Valsecchi produttore del film: “Un risultato incredibile che mi rende ancora più felice perché premia l’opera prima di Checco come regista, una scommessa vinta non solo per gli incassi ma anche per la riuscita del film, che ha saputo divertire ed emozionare grandi e piccoli al di là di ogni divisione ideologica. Il nuovo decennio inizia bene per il cinema italiano grazie a questa iniezione di fiducia e di incassi che ricadono su tutto il sistema cinematografico”.

Tolo Tolo è un film del 2020, scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone, prodotto da Pietro Valsecchi. È uscito nelle sale cinematografiche il 1° gennaio 2020. Quinto episodio della saga di Checco Zalone, il film racconta l’attualità italiana con lo sfondo della crisi europea dei migranti.

Cinefilos.it – Da chi il cinema lo ama.