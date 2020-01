Tom Ellis: 10 cose che non sai sull’attore

Noto attore televisivo, Tom Ellis è conosciuto in particolar modo per le serie Merlin e Lucifer. Quest’ultima in particolare ha contribuito al consolidamento della sua popolarità. Interpretando l’angelo Lucifero, infatti, Ellis ha potuto sfoggiare numerose sfumature del suo talento, affermandosi come uno dei più apprezzati protagonisti della televisione.

Ecco 10 cose che non sai su Tom Ellis.

Tom Ellis: i suoi film

1. Ha recitato in alcuni film per il cinema. L’attore debutta al cinema con il film High Heels and Low Lifes (2001), per poi recitare in Buffalo Soldiers (2001), I’ll Be There (2003), Il segreto di Vera Drake (2004), The Best Man (2005), Calon Gaeth (2006), Miss Conception (2008) e Non è romantico? (2019), dove recita accanto all’attrice Rebel Wilson.

2. È noto per i suoi ruoli televisivi. L’attore ottiene una prima popolarità televisiva recitando nella serie Nice Guy Eddie (2002), per poi prendere parte a Waking the Dead (2005), No Angels (2005-2006), EastEnders (2006), Suburban Shootout (2006-2007), The Passion (2008), Harley Street (2008), Monday Monday (2009) e Merlin (2010), con cui si afferma ulteriormente tra il grande pubblico. Successivamente recita in The Fades (2011), Gates (2012), Rush (2014), Miranda (2009-2015) e Lucifer (2015-2020), con cui consacra la propria carriera recitando nel ruolo del protagonista.

Tom Ellis è su Instagram

3. Ha un account personale. L’attore è presente sul social network Instagram con un proprio profilo, seguito da 5,6 milioni di persone. All’interno di questo l’attore è solito condividere fotografie scattate in momenti di svago, in compagnia di amici o colleghi. Non mancano inoltre immagini promozionali dei propri progetti da interprete, nonché curiosità dal dietro le quinte dei set da lui frequentati.

Tom Ellis: chi è la moglie

4. È stato sposato. Nel 2006 Ellis conosce l’attrice Tamzin Outhwaite, che sposa nello stesso anno. Per tutta la durata del matrimonio la coppia manterrà un profilo basso, tenendo la propria vita privata lontano dai riflettori. È risaputo che i due hanno avuto due figlie, e che nel 2013 hanno annunciato la separazione. Nel 2014 ufficializzano il divorzio.

5. Si è sposato una seconda volta. Il 1° giugno del 2019 l’attore sposa la sceneggiatrice e produttrice televisiva Meaghan Oppenheimer, con la quale si frequentava già dal 2015. Anche in questo caso Ellis ha dimostrato la volontà di tenere la loro vita sentimentale lontano da possibili gossip.

Tom Ellis a Roma

6. Incontrerà i suoi fan nella capitale italiana. Dal 13 al 17 maggio 2020 l’attore sarà presente ad alcune convention dedicate alla serie di cui è attualmente protagonista: Lucifer. Queste si terranno all’Hilton Hotel di Roma, e in tali occasioni Ellis incontrerà i fan, rispondendo alle loro domande riguardo la serie.

Tom Ellis è Lucifer

7. È realmente lui a cantare nella serie. All’interno della serie Lucifer, il personaggio di Ellis è in più occasioni impegnato in alcune scene di canto. Contrariamente a quanto si pensava, la voce è proprio dell’attore, che dunque esegue i brani senza l’utilizzo di controfigure canore. Tra le sue qualità vi è infatti anche quella del canto.

8. Non sapeva dell’esistenza del fumetto di Lucifer. L’attore ha ammesso che quando gli fu proposto il ruolo del protagonista della serie non sapeva che questo fosse basato su di un fumetto. È stato solo in seguito all’aver ottenuto la parte che, leggendo un articolo a riguardo, scoprì le origini del personaggio.

Tom Ellis in Merlin

9. È la serie che lo ha reso noto. Nel 2010 l’attore ricopre il ruolo del re Cenred in quattro episodi della serie Merlin, incentrata sulle avventure del celebre mago Merlino. Grazie a questo ruolo, l’attore ha potuto ottenere una buona popolarità, che gli ha permesso di ottenere ulteriori ruoli tanto al cinema quanto in televisione.

Tom Ellis: età e altezza

10. Tom Ellis è nato a Cardiff, in Galles, il 17 novembre 1978. L’attore è alto complessivamente 191 centimetri.

