Tommaso Zorzi e Stefania Olrando opinionisti all’Isola dei Famosi?

Tommaso Zorzi è il protagonista indiscusso della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’influencer e Stefania Orlando sono tra i favoriti per la vittoria e questa loro affinità potrebbe giovare anche in un’altra veste lontana da quella di concorrenti. I due, infatti, potrebbero essere gli opinionisti della prossima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Al momento, però, non c’è ancora la certezza.