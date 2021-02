Torano Castello: abbandono di rifiuti edili

Controlli sull’attività della gestione dei rifiuti sono stati effettuati dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cerzeto. L’ attenzione dei militari si è rivolta sul Comune di Torano Castello, precisamente nella Contrada “Cutura”, dove hanno rinvenuto su area privata, abbandonati in modo incontrollato sul suolo, cumuli di rifiuti pari ad oltre 100 metri cubi derivanti da lavori di demolizione edile. Per tale condotta è stato contestato verbale amministrativo per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti speciali sul suolo o nel suolo da parte di privati e, a seguito ordinanza sindacale, è stato ordinato al trasgressore di provvedere alla rimozione del materiale nei modi di legge ed al ripristino dello stato dei luoghi. Dal successivo controllo, finalizzato all’ ottemperanza dell’ordinanza, è emersa un’attività di spandimento sul suolo concretizzando in tal modo una gestione illecita ed un deposito permanente di rifiuti. Si è, quindi, proceduto al sequestro dell’area per una superficie di circa 1300 metri quadrati e alla denuncia dell’esecutore materiale, proprietario del fondo, per lo smaltimento illecito e per l’inosservanza all’ ordinanza sindacale.