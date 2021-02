Torano Castello: sigilli ad un manufatto

Controlli sull’attività urbanistico edilizia sono stati effettuati dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cerzeto al fine di reprimere il fenomeno dell’abusivismo edilizio. L’attenzione dei militari si è rivolta nel Comune di Torano Castello e, precisamente, nella località “Ariella”, zona questa sottoposta a vincolo idrogeologico forestale. In particolare, dal controllo effettuato è emerso che in questa località era stata realizzata una struttura in ferro, muratura e pannelli coibentati, su platea in calcestruzzo, chiusa perimetralmente per tre lati, allo scopo di adibirla a deposito. Dal controllo effettuato è risultato che la struttura è abusiva in quanto realizzata in violazione alla normativa urbanistica edilizia poiché realizzata in assenza dei titoli abilitativi. Si è quindi proceduto al sequestro del manufatto ed alla denuncia in stato di libertà dell’esecutore dell’opera.