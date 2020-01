Torchia. Bonifica: “risorse idriche disponibili grazie al tavolo in Prefettura”

Il presidente del Consorzio di Bonifica Ionio Crotonese, Roberto Torchia ha plaudito l’intervento della Prefettura che ieri ha convocato un tavolo che si è rilevato risolutivo per l’immediata esigenza degli agricoltori. “Ringraziamo per la sensibilità e l’incisività mostrata da Tiziana Tombesi: il suo intervento nei confronti della Regione Calabria ci ha permesso di iniziare le manovre di riapertura dell’irrigazione di soccorso da noi richiesta; gli agricoltori della zona dell’Altopiano di Isola Capo Rizzuto che erano in gravissima difficoltà, entro le prime ore della mattina di domani, potranno riavere la disponibilità dell’acqua per irrigare i campi”. “Auspichiamo, comunque, che fra i primissimi atti dell’imminente Giunta Regionale della Presidente Santelli – conclude la nota – ci possa essere quell’intervento strategico e strutturale che restituisca agli interessi collettivi la priorità della gestione della risorsa idrica”.

