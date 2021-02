Torino, il rifugio Massi di Oulx unico riparo per i migranti: “Molti sono morti di freddo”

Il Rifugio Massi a Oulx, in provincia di Torino, è nato nel 2018 per far fronte all’emergenza delle decine di migranti che ogni giorno tentano di varcare il confine italiano passando dalle montagne del nord ovest, verso la Francia e l’Europa del Nord. Scarpe, vestiti, un pasto caldo e un letto dove riposare prima di tentare una traversata pericolosa in un periodo dell’anno in cui le temperature scendono di molto sotto lo zero.