Quando il primo episodio di Sex and the City andò in onda nel 1998 fu una rivoluzione: mai prima di allora in tv si era sentito parlare di orgasmi e vibratori con tanta naturalezza. Ma oggi la sensibilità del pubblico è cambiata: specialmente i più giovani chiedono attenzione all’inclusione e al mondo Lgbtq+, temi che nella serie originali sono sempre stati carenti.