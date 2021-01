Tornano in classe gli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Manzoni-Nord Est

Dal 21 gennaio riprenderà la didattica in presenza nella classe della scuola primaria dell’istituto comprensivo Manzoni-Nord Est. Lo ha detto l’assessore alla Pubblica istruzione Concetta Carrozza sottolineando che il Comune ha ricevuto comunicazione, dal referente Covid della scuola e da parte dell’Asp, sull’esito negativo dei tamponi cui sono stati sottoposti tutti i contatti segnalati e coinvolti a seguito del tracciamento.

Nessuna necessità, pertanto, di prorogare la sospensione della didattica in presenza. In quella classe era stata attivata fino a domani la didattica a distanza per un caso di Covid rintracciato tra il personale docente.