Troppi contagi Covid a Torre Annunziata. Il sindaco firma la delibera per la zona arancione: chiusi i ristoranti, sospesa la didattica in presenza nelle scuole, sospeso il mercato settimanale. Il primo cittadino: “Se non ci sarà un’inversione del trend dell’attuale crescita della curva epidemiologica, sarò costretto a prendere provvedimenti ancora più restrittivi”.