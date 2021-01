Ernesto Torregrossa ha deciso la gara tra Sampdoria e Udinese con un colpo di testa 19′ dopo il suo ingresso in campo. Il neo attaccante blucerchiato, ai microfoni di DAZN, ha rivelato cosa gli ha detto Ranieri prima di mandarlo in campo: “Il mister mi ha chiesto di giocare come sapevo. Mi ha stimolato”.